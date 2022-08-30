شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل قد تسمى سماعة الواقع المختلط الجديدة "Reality One" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كان هناك منتج واحد من منتجات أبل كان الجميع ينتظره أكثر من أيفون الجديد، فهو سماعة الواقع المختلط التي يشاع منذ فترة طويلة أن أبل تعمل علي تطويرها، والتي كانت تظهر على الإنترنت لفترة من الوقت حاليا، وقد يكون هناك بعض الوقت قبل أن تصبح سماعة الرأس حقيقة، ولكن يُقال أن شركة أبل لديها بالفعل اسم لمنتجها الكبير التالي.

كما اكتشفت بلومبرج، تشير إيداعات العلامات التجارية إلى أن شركة آبل تخطط للمضي قدمًا في العلامة التجارية "Reality" لسماعة الواقع المختلط القادمة، وتم إيداع ثلاث علامات تجارية لـ "Reality One" و "Reality Pro" و "Reality Processor" لدى مكتب العلامات التجارية وبراءات الاختراع في الولايات المتحدة.

كما تم إيداع طلبات ثلاث علامات تجارية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية وكوستاريكا وأوروغواي، ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ربط العلامة التجارية "Reality" بسماعة الواقع المختلط التي طال انتظارها من أبل.

وفي وقت سابق من هذا العام، ظهر اسم "realityOS"، الذي يشير إلى نظام تشغيل سماعة الرأس ، في مقتطف رمز وفي ملف علامة تجارية. علاوة على ذلك، في عام 2019 ، أنشأت أبل إطار عمل جديدًا للمطورين ، "RealityKit" لإنشاء تجارب الواقع المعزز.

وتم تقديم العلامات التجارية الثلاث نيابة عن شركة Immersive Health Solutions LLC ، وهي شركة وهمية مزعومة لشركة أبل ، تأسست في فبراير من هذا العام، ومن المثير للاهتمام، أن الشركة تم تسجيلها من قبل شركة أخرى ، The Corporation Trust Co. ، وهي نفس الشركة التي قدمت العلامة التجارية لـ realityOS.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن "Reality One" و"Reality Pro" هما اسمان مخصصان لسماعات الرأس، مع وجود العديد من الأسماء المسجلة كعلامات تجارية، يمكن لشركة أبل إطلاق مجموعة من سماعات الواقع المختلط في المستقبل، كما يُشاع من قبل.