شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية قراءة رسائل واتس آب دون فتح الدردشة على أجهزة أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أوقات لا تريد فيها أن يعرف المرسل ما إذا كنت قد قرأت الرسالة أم لا، وبينما يمكنك دائمًا قراءة جميع الرسائل في لوحة الإشعارات ، هناك طريقة أخرى للتحقق من الرسائل دون فتح التطبيق.

المتطلبات الأساسية:

- ايفون.

- نظام (تشغيل iOS13 / 14/15).

- واتس آب (أحدث إصدار).

- حساب واتس آب.

1. قم بتشغيل واتس آب على جهاز أيفون الخاص بك.

2. انقر مع الاستمرار فوق الدردشة التي تريد قراءة رسالتها.

3. سيظهر مربع محادثة دائري.

4. أنت الآن تقرأ دردشة واتس آب دون السماح للمستخدم بمعرفة أنك قد قرأت النص.

ونظرًا لأن هذه الطريقة سهلة الاستخدام، فإنها تحميك من استخدام واتس آب حتى تريد الرد على الرسالة، ولاحظ أنه إذا صادفت النقر فوق أي من الدردشات، فسيقوم واتس آب بفتح تلك الدردشة وسيتعرف المرسل على أن الرسالة قد تمت قراءتها.

ومع ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا إيقاف تشغيل مستلمي القراءة على واتس آب، سيسمح هذا للمستخدمين بفتح مربع الدردشة وقراءة الرسالة دون السماح للمستخدم بمعرفة أنك قد قرأت الرسالة.

إليك كيفية إيقاف تشغيل نظام استلام القراءة:

- قم بتشغيل واتس آب على جهاز أيفون الخاص بك.

- اضغط على خيار "الحساب".

- ضمن خيار الحسابات، اضغط على الخصوصية.

- قم بالتمرير لأسفل ثم قم بإيقاف تشغيل خيار إيصالات القراءة.