شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل تعمل على معالج جديد لهاتف "Pixel 8" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يصل هاتف Pixel 7 بعد، لكن هناك تقرير حول ضغط جوجل على تطوير مجموعة معالجات Tensor الجديدة لهاتف Pixel 8، فبحسب التقارير قد تقوم شركة التكنولوجيا العملاقة بتطوير شريحة Tensor الجديدة بالتعاون مع حليفها Samsung، وفقًا لتقرير صادر عن GalaxyClub.

وستكون شريحة Tensor هذه هي الثالثة في الجيل حيث من المفترض أن يتم شحن جوجل Pixel 7 مع مجموعة شرائح Tensor جديدة، وفقًا للتقرير، فإن مجموعة شرائح Tensor الثالثة هذه أو "Tensor 3" تحمل رقم الطراز S5P9865 ويتم اختبارها على لوحة مطور تسمى Ripcurrent، ولا يكشف التقرير المزيد عن شرائح الجيل الثالث.

وتم الكشف عن أن شرائح Tensor من Pixel 7 تحتوي على رقم الطراز S5P9855، والذي يتم اختباره على لوحة مطور تحمل الاسم الرمزي Cloudripper، وقدمت جوجل Tensor، أول مجموعة شرائح داخلية لها، مع سلسلة Pixel 6.

ومن خلال الشراكة مع Samsung، قد تحاول جوجل الاستفادة من قدرات معالجة وأداء الذكاء الاصطناعي التي يجلبها عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي إلى الطاولة، وعلى الرغم من أن مجموعة شرائح جوجل الحالية قد لا تتطابق مع أحدث شرائح Snapdragon 8 Gen 1 من Qualcomm، فإننا نتوقع رؤية المزيد من التحسينات مع مجموعة شرائح Tensor في السنوات القادمة.