تكنولوجيا: EA تؤجل طرح الإصدار الجديد من Need for Speed لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أن EA تخطط لإصدار لعبة Need for Speed ​​الجديدة في عام 2022، ووفقًا لتقرير صادر عن Comicbook المتخصص في العاب الفيديو، فقد تم تسريب اللمحة الأولى وبعض التفاصيل الجديدة حول الإصدار التالي من لعبة Need for Speed ​​عبر الإنترنت، حيث يشير التقرير أيضًا إلى أن عنوان السباق القادم يُشاع أنه سيطلق عليه اسم Need for Speed: Unbound.

وذكر تقرير سابق آخر أنه من المتوقع أن تتضمن اللعبة عناصر "animé" ومن المرجح أن تكون "أكثر بقليل من الألوان" من العناوين السابقة، وعلاوة على ذلك، يدعي التقرير أيضًا أن اللعبة تستهدف جيلًا جديدًا من عشاق وجماهير Need for Speed، وقد يبسط المطور أيضًا أنظمة الترقية للجمهور الأصغر سنًا.

لماذا تأخر EA Need for Speed ؟

وفقًا للتقرير، كان من المتوقع وصول إدخال جديد لسلسلة السباقات في عام 2021، ومع ذلك، تم تأجيل اللعبة لمدة عام حيث كان المطور Criterion يساعد DICE في تطوير Battlefield 2042، وفي هذه الأثناء، لم تكن لعبة إطلاق النار جيدة مع النقاد وقضى مطورو اللعبة الأشهر العشرة الماضية في محاولة لإعادة بنائها إلى شيء سيقدره المشجعون، ويشير التقرير إلى أن المطورين قد واجهوا "درجات متفاوتة من النجاح" أثناء تطوير Battlefield 2042.

ومع ذلك، عاد Criterion لتطوير لعبة Need for Speed ​​القادمة وبدأت التفاصيل الجديدة في الظهور بالفعل.

ويذكر التقرير أنه تم أيضًا تسريب مقطع فيديو مدته ثلاث ثوانٍ للعبة القادمة على الإنترنت، ويشير التقرير إلى أن اللقطات الصغيرة من اللعبة تظهر سيارة زرقاء تطلق نفسها في الهواء بينما تظهر "أزواج متحركة" مثل الأجنحة والجمجمة واللهب الأزرق حول السيارة، ويضيف التقرير أنه بعد ذلك ، اصطدمت السيارة بجدار ما أدى إلى تشويه الصورة للحظة وجيزة.

متى ستعلن شركة EA عن اللعبة رسميًا؟

كما نوقش سابقًا ، من المتوقع أن تطلق EA لعبة Need for Speed ​​القادمة في عام 2022 ولم يقدم الناشر العنوان الجديد بشكل صحيح، مع بقاء أربعة أشهر فقط في هذا العام.

ويذكر التقرير أن بعض المعجبين توقعوا أن تكشف EA عن اللعبة في Gamescom 2022 التي اختتمت مؤخرًا، لكن هذا لم يحدث، ويوضح التقرير أن EA قد تضع لعبة Need for Speed ​​القادمة على أنها "لعبة عطلة كبيرة"، ومع ذلك، فإن الافتقار إلى التسويق يشير إلى خلاف ذلك.