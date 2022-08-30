شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة Dell توقف جميع عملياتها فى روسيا بعد غلق مكاتبها فى منتصف أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Dell Technologies إنها أوقفت جميع عملياتها في روسيا بعد أن أغلقت مكاتبها في منتصف أغسطس لتصبح الأحدث على قائمة متنامية من الشركات الغربية التي تتخارج من روسيا وفقا لما نقلته CNBC.

وانضمت شركة أجهزة الكمبيوتر الأمريكية، وهي مورد حيوي للخدمات في روسيا، إلى شركات أخرى أوقفت عملياتها بعد أن دفعت روسيا بعشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا يوم 24 فبراير شباط.

وأوقفت Dell المبيعات في أوكرانيا وروسيا في فبراير شباط قائلة إنها ستراقب الوضع لتحدد الخطوات التالية.

وقال المتحدث باسم الشركة مايك سيميناس لرويترز "في منتصف أغسطس أغلقنا مكاتبنا وأوقفنا جميع العمليات الروسية".

ومضى قائلا "في فبراير، اتخذنا القرار بألا نبيع أو نخدم أو ندعم منتجات في روسيا، وروسيا البيضاء ومنطقتي دونيتسك ولوجانسك الأوكرانيتين بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم المحظورة بالفعل".

وقالت وزارة الصناعة الروسية الجمعة الماضية إن الكثير من الباحثين والمهندسين العاملين لدى ديل في روسيا عُرضت عليهم بالفعل وظائف جديدة، وذلك بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن الشركة بصدد الخروج الكامل من البلاد.