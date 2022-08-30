شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل مييت يقدم خدمة تتشابه مع زووم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل أن "جوجل مييت" سيمنح المستخدمين قريبًا، القدرة على إعادة الصوت عن طريق الضغط باستمرار على مفتاح المسافة وكتم صوتك مرة أخرى عن طريق إطلاقه وفقا بتحديث بمدونة "جوجل وورك سبيس".

وتبدو هذه الميزة تشبه إلى حد كبير ميزة الضغط والتحدث فى تطبيق زووم، فمن الواضح أن زووم لم يحدث ثورة في هذه الميزة، ولكنها تجعلها متاحة بسهولة أثناء مؤتمرات الفيديو، والتي تكون في متناول يديك عندما تريد أن تتناغم أثناء اجتماع ولكن لا تريد البقاء غير كتم الصوت لفترة طويلة.

ويتمتع Webex من Cisco بقدرة مماثلة، بينما يتيح لك Microsoft Teams إلغاء كتم الصوت باستخدام اختصار Ctrl + Spacebar وفقا لما نقله موقع ذا فيرج.

تقول جوجل إنها ستبدأ في طرح نسختها الخاصة من الاختصار لجميع مستخدمي Workspace في 9 سبتمبر، ولكن قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 15 يومًا. بمجرد وصوله، لن يتم تشغيله افتراضيًا، لذا سيتعين عليك تمكينه من إعدادات Google Meet.