شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علامات تجارية تظهر بكود آبل لسماعة الواقع المختلط المرتقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير إيداعات العلامات التجارية التي رصدتها بلومبرج إلى أن شركة آبل قد تدمج "الواقع" في الاسم والعلامة التجارية الخاصة بسماعة الواقع المختلط التي يشاع عنها منذ فترة طويلة.

تُظهر ثلاثة ملفات منفصلة علامات تجارية لـ "Reality One" و "Reality Pro" و "Reality Processor" ، مطابقة لاسم الواقع الذي ظهر في كود Apple وتطبيق العلامة التجارية الذي يحتمل أن يشير إلى نظام تشغيل سماعة الرأس.

لم يتم تقديم الطلبات من قبل شركة آبل نفسها، ولكن من قبل شركة تدعى Immersive Health Solutions، LLC.

غالبًا ما تستخدم شركات مثل آبل أسماء الشركات الوهمية عند التقدم للحصول على براءة اختراع أو علامة تجارية للمساعدة في الحفاظ على خصوصية خططها.

ولكن كما تشير بلومبرج تم تسجيل شركة Immersive Health Solutions ومقرها ولاية ديلاوير من قبل شركة Trust Trust Co. - وهي شركة صورية أخرى ظهرت أيضًا على العلامة التجارية realityOS.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة تم تقديم الطلبات أيضًا في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة العربية السعودية وكوستاريكا وأوروغواي.

وتشير جميع الملفات الثلاثة إلى "سماعات رأس للواقع الافتراضي والمعزز ونظارات ونظارات ونظارات ذكية". من المحتمل أن تشير العلامة التجارية "Reality One" إلى اسم سماعة الرأس نفسها.

بينما تشير "Reality Pro" إلى إصدار معزز بالمواصفات خططت له Apple في المستقبل، تماشياً مع نفس اللقب "Pro" الذي تطبقه Apple على الأجهزة المتطورة، وفي الوقت نفسه، قد يشير اسم "Reality Processor" إلى وحدة معالجة سماعة الرأس، والتي يُشاع أنها شريحة M2.

وظهرت التطبيقات قبل أكثر من أسبوع بقليل من حدث "Far Out" الذي نظمته شركة Apple، ولكن من غير المرجح أن تظهر سماعة الواقع المختلط.

ويشاع أن سماعة الرأس تسمح بتجارب وألعاب الواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)، بما في ذلك إصدارات VR من خرائط Apple وFaceTime، وربما حتى التجارب القائمة على أفلام هوليوود.

وبحسب ما ورد قام مجلس إدارة شركة Apple بتجربة سماعة الرأس مرة أخرى في مايو، لكن المحلل في شركة Apple Ming-Chi Kuo يتوقع أنها لن تصل إلى السوق حتى يناير 2023.