شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يؤكدون: الروبوتات أفضل من الأطباء فى اكتشاف النوبات القلبية لدى النساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل الخبراء إلى ابتكار روبوتات تعمل أفضل بكثير من الأطباء فى اكتشاف النوبات القلبية لدى النساء، ومن المرجح أن يفشل الأطباء الآن بنسبة 50% فى تحديد مشكلة قلبية قاتلة عند الإناث أكثر من الرجال، ويرجع ذلك جزئيًا إلى توقع الأطباء أن يكون المريض سمينًا وفى منتصف العمر، لكن العلماء الآن يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإصلاح المشكلة، كما ورد فى تقرير لصحيفة "the sun "البريطانية.

ومن خلال إدخال البيانات الشخصية إلى جانب نتائج فحص الدم، يمكن لتطبيق جامعة إدنبرة الجديد استبعاد النوبة القلبية بنسبة 99.5% من الوقت، وتم إخبار المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب فى برشلونة، أنه يمكنه تحديد 84% من المرضى الذين يحتاجون إلى البقاء في المستشفى، مقارنة بـ 49% مع الاختبارات الحالية.



الروبوتات الطبية

ومن جهته، قال استشارى أمراض القلب البروفيسور كريس جيل، من جامعة ليدز - التي وجدت دراستها لعام 2018 أن النساء المصابات بالنوبات القلبية أكثر عرضة بنسبة 50% للفقدان - إن "هذا الروبوت لديه القدرة على إنقاذ الأرواح، وفي حالة إذا حصلت النساء على تشخيص غير مؤكد، فإننا نعلم أن متابعة الرعاية تكون أبطئ وأن هناك فرصًا ضائعة ووفيات زائدة."

فيما قالت الدكتورة علياء عباس حنيف، من إمبريال كوليدج لندن: "أدى التفاوت بين الجنسين في تقييم النوبة القلبية إلى تشخيص خاطئ مقلق وتأخيرات للنساء، مما أدى بشكل مأساوى إلى وفاة آلاف النساء دون داعى".

كذلك قال البروفيسور نيك ميلز، من مركز مؤسسة القلب البريطانية لعلوم القلب والأوعية الدموية بجامعة إدنبرة: "كل عام في المملكة المتحدة، هناك نصف مليون زيارة للمستشفيات من الأشخاص الذين يعانون من آلام في الصدر، مع أكثر من 200000 زيارة بسبب النوبات القلبية، مهمتنا هي تسريع التحسينات في تشخيص النوبات القلبية".