شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. iPhone 14 Pro يصل بشاحن قوى جديد تمامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل يمكن أن توفر طرازات iPhone 14 Pro دعمًا للشحن بقوة 30 وات، حيث من المعروف أن هواتف أندرويد توفر قدرات شحن عالية وتمتلك كيزة الشحن السريع، والتى تصل في بعض الموديلات إلى قوة 150 واط، في حين أن أبل كانت لا تقدم سوي سرعة شحن تصل إلى 20 واط.

ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac، فقد اقترح محلل أبل Ming-Chi أيضًا أن أبل يمكنها شحن شاحن GaN جديد مع دعم 30W وتصميم جديد، وأطلقت أبل شاحنًا مزدوجًا جديدًا بقوة 35 وات مع جهاز MacBook Air في يونيو 2022، لذلك لن يكون مفاجئًا أن نرى شاحنًا سريعًا نسبيًا يأتي مع سلسلة iPhone 14.

تحول أبل "البطيء" إلى الشحن السريع

قامت أبل بتحسين أداء بطارية أجهزة iPhone على مر السنين، ويجب أن يقال أن جهاز iPhone 13 Pro يقدم أفضل أداء للبطارية، ولكن ظلت سرعة شحن iPhone بطيئة بشكل ملحوظ، فمع iPhone 11، قامت أبل برفعها إلى 18 واط، والتي قفزت إلى 20 واط مع سلسلة iPhone 12 و 13.

وإذا تم تصديق هذه الشائعات، فستكون سرعة الشحن القصوى 30 واط لسلسلة iPhone 14 ، ربما لمتغيرات Pro فقط، مهما كان الأمر، تذكر أنه سيتعين عليك شراء مهايئ الشحن بشكل منفصل فقط لأنه من غير المرجح أن تعود أبل لشحن شاحن مع أجهزة iPhone الجديدة.