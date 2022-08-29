شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تواجه شكوى ضد الاحتكار بشأن AirTags والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تواجه شركة آبل دعوى قضائية محتملة ضد الاحتكار من وزارة العدل الأمريكية - لكن هذه المرة ركزت على AirTags وأجهزتها الأخرى.

وأخبرت مصادر بوليتيكو أن محامي وزارة العدل فى طور التكوين لمراحل صياغة شكوى ضد الاحتكار ضد عملاق التكنولوجيا.

بينما أشارت هذه المصادر إلى أن وزارة العدل قد أبدت اهتمامًا بأجهزة Apple، فلا يوجد ما يضمن أن الوكالة ستتابع دعوى قضائية في هذا الوقت.

وبدأت وزارة العدل التحقيق في صانع آيفون في عام 2019، كجزء من تحقيق حكومي أكبر لمكافحة الاحتكار لشركات التكنولوجيا الكبري حسبما نقل موقع Engadget.

وركزت الوكالة بشكل أساسي على سيطرة آبل المشددة على متجر التطبيقات ونظام الدفع للمطورين.

ويقال إن الدعوى الجديدة المحتملة قد تذهب إلى أبعد من ذلك وتشحذ على سنوات من الشكاوى العامة من خلال تتبع صانع الأجهزة Tile فوق AirTags من Apple.

تستخدم AirTags تقنية النطاق العريض للغاية وشبكة Find My من Apple لتحديد موقع الأجهزة، وغالبًا ما تكون أكثر دقة من أجهزة التتبع التي تعمل بتقنية بلوتوث من طراز Tile.

في شهادة أمام الكونجرس، زعم Tile أن آبل عمدت إلى حرمان Tile على أجهزة iOS من خلال عزل شبكة Find My الخاصة بها.

فتحت عملاق التكنولوجيا في نهاية المطاف شبكة Find My الخاصة بها أمام أجهزة الطرف الثالث العام الماضي لتتبع الموقع، وإن كان ذلك بشروط وقيود صارمة قد تؤدي على الأرجح إلى اضطرار شركات مثل Tile للتخلي عن أنظمة برمجياتها لصالح آبل.