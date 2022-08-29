شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نينتندو لن تقوم بزيادة أسعار منتجاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث صادر عن Eurogamer ، أن Nintendo قررت الإنضمام إلى مايكروسوفت للرد على إعلان رفع أسعار أجهزة العابSony، ويذكر التقرير أن صانع Switch قد أكد أنه "ليس لديه خطط لزيادة سعر تداول أجهزته".

وكانت سوني قد أذهلت مؤخرًا صناعة الألعاب بقرارها زيادة أسعار وحدات التحكم في PlayStation 5 بشكل غير مسبوق، حيث أعلنت الشركة اليابانية أن كلاً من الطراز الأساسي والإصدار الأقل قرصًا لوحدة التحكم PS5 سيكلفان الآن 50 يورو في أوروبا.

وبصرف النظر عن أوروبا، قررت Sony أيضًا رفع سعر أجهزة الألعاب في أجزاء أخرى من العالم بما في ذلك - اليابان والصين وأستراليا والمكسيك وكندا - ومع ذلك، ستظل أسعار الولايات المتحدة والهند كما هي، وقد تعرضت هذه الخطوة لانتقادات على نطاق واسع ، خاصة في حين أن العديد من الدول تواجه صعوبات اقتصادية متزايدة.

وذكر تقرير سابق أن مايكروسوفت، أكبر منافس ألعاب سوني، ردت مؤخرًا على قرار سوني بالقول: "نحن نقوم باستمرار بتقييم أعمالنا لنقدم لمشجعينا خيارات ألعاب رائعة." علاوة على ذلك، كرر عملاق التكنولوجيا أيضًا نقاط سعر أجهزة Xbox Series X و S لإثبات قدرتها على تحمل التكاليف.

وقال رئيس شركة نينيتندو Shuntaro Furukawa في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة في يونيو: "بينما لا يمكننا التعليق على استراتيجيات التسعير، ليس لدينا حاليًا أي خطط لتغيير سعر أجهزتنا بسبب التضخم أو زيادة تكاليف الشراء في كل بلد، ويشير التقرير إلى أننا سنحدد استراتيجيات التسعير المستقبلية من خلال مداولات متأنية ومتواصلة.