شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤجل إطلاق مهمة Artemis 1 للقمر إلى يوم 2 سبتمبر المقبل بسبب تسرب الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرت وكالة ناسا إلى إلغاء مهمة Artemis I المرتقبة للغاية، اليوم الإثنين، بعد عدة مشكلات مع نظام الإطلاق الفضائي (SLS) والتي تترك الآن أقوى صاروخ فى العالم على الأرض، حتى يوم 2 سبتمبر على الأقل، حيث كان المهندسون يعملون على مدار الساعة لاستكشاف مشكلة في المحرك الثالث، الذى لم يصل إلى درجة الحرارة المناسبة، ولم يتم اختباره خلال التجربة الرطبة الأخيرة بسبب تسرب الوقود، كما ورد فى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



صاروخ ناسا

تم تحديد المشكلة اليوم في حوالي الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت الشرقى، وتم إلغاء الإطلاق رسميًا في الساعة 8:35 صباحًا بالتوقيت الشرقي، والآن مئات الآلاف من الأشخاص الذين حضروا الحدث يعودون إلى ديارهم دون أن يروا انطلاق المرحلة الأولى من مهمة القمر الملحمية، فيما تقول ناسا، إنها ستجمع بيانات عن تسرب الوقود من المحرك، واعتمادًا على ما تم جمعه ستحاول الوكالة إطلاقًا آخر يوم الجمعة المقبل، الساعة 12:48 مساءً بالتوقيت الشرقى.

تعد مهمة Artemis I خطوة أولى حيوية إذا كانت وكالة الفضاء الأمريكية ستحقق هدفها المتمثل في هبوط البشر على سطح القمر في غضون ثلاث سنوات، وربما تشمل أول امرأة وأول شخص ملون.



صاروخ وكالة ناسا المعطل

ويقول التقرير: "إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها يوم الجمعة، فستتبع رحلة أخرى في عام 2024، وهذه المرة مع رواد فضاء على متنها، قبل أن تزين الأحذية البشرية سطح القمر مرة أخرى بعد عام كجزء من برنامج أرتميس الطموح التابع لوكالة ناسا والذى تبلغ تكلفته 93 مليار دولار أى ما يعادل (63 مليار جنيه إسترليني)".

وأضاف التقرير: "لقد مر نصف قرن منذ آخر مرة سار فيها الناس على القمر في ديسمبر 1972، ولم يشهد أكثر من نصف سكان العالم هبوطًا على سطح القمر مطلقًا"، ومن المقرر أن يحمل SLS مركبة فضائية أوريون غير مأهولة في مدار لمدة 42 يومًا، و1.3 مليون ميل حول القمر الصناعي الطبيعي الوحيد للأرض، وإذا فاتت ناسا، لأى سبب من الأسباب، نافذة الإطلاق يوم الجمعة، فسيكون تاريخ النسخ الاحتياطي الأخير في 5 سبتمبر.