حل مشكلة عدم ظهور شبكة الوايفاي بهواتف الأندرويد

حل مشكلة عدم ظهور شبكة الوايفاي في هواتف الأندرويد، فجأة عند استخدامك لهاتفك وشروعك في فتح الوايفاي قد لا تجد شبكة الوايفاي التي اعتادت أن تكون مسجلة على هاتفك، وتواجه مشكلة عدم ظهور شبكة الوايفاي في هاتفك الأندرويد، فهل هناك أسباب لهذه المشكلة؟ وهل هناك حلول؟ هذا ما سنتناوله في هذا المقال.

أسباب مشكلة عدم ظهور شبكة الوايفاي بأجهزة أندرويد

قد لا تكون قريبًا كفاية من جهاز الراوتر الخاص بشبكة الإنترنت التي تنتظر ظهورها، وهذا سبب معروف لمشكلة عدم ظهور شبكة الوايفاي.

قد تكن هناك مشكلة في الراوتر، أو في شبكة الإنترنت والذي يؤدي لمشكلة عدم ظهور شبكة الوايفاي، وفي هذه الأيام تزداد مشاكل الإنترنت من شركات الإتصال مما أزعج الكثير والكثير من المستخدمين.

عدم تشغيل لمبة الـ WBS، وهي الخاصة بتفعيل الوايفاي من الراوتر الخاص بك.

وقد يكون السبب مشكلة غير واضحة من هاتفك الأندرويد، وهذا قد يكون بسبب خطأ في النظام أو بسبب تطبيق ما ضار قمت بتحميله من على الإنترنت بشكل خارجي.

قد يكون سبب مشكلة ظهور شبكة الوايفاي هو تلف في بوردة الهاتف، تحديدًا الجزء الخاص بالوايفاي وهو ما يسمى بـIC الوايفاي.

قد يكون هاتفك بحاجة للتحديث، فيمكن أن يكون قد أَصيب بخطأ ما أو تلف ما في نظامه، وذلك الخطأ أو التلف قد ضر بأداة تشغيل الوايفاي على هاتفك وبحاجة لأن تقوم بتثبيت التحديثات التي ترسلها الشركة لك.

عدم ضبط التاريخ والوقت، مما يؤدي إلى مشكلة في الإتصال بالإنترنت وهذا شائع لدى مستخدمي الهواتف.

حلول مشكلة عدم ظهور شبكة الوايفاي بأجهزة أندرويد

قم بتفعيل الوضع الآمن safe mode على هاتفك ثم أعد المحاولة في الإتصال بالإنترنت من خلال الوايفاي، وإذا تمت بنجاح فإذا هناك مشكلة في تطبيق ما قمت بتحميله خارجيًا من مصدر غير موثوق أو قام أحدهم بإرساله إليك وهو ملغم بالفيروسات.

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قم بإعادة تشغيل الراوتر الخاص بك ثم أعد المحاولة مرة أخرى، وحينئذٍ قد يتم حل مشكلة عدم ظهور شبكة الوايفاي على جهازك الأندرويد.

إذا كان هاتفك قد سقط على الأرض بشكلٍ قوي مؤخرًا فقد يكون ذلك قد سبب مشكلة في بوردة الهاتف وتحديدًا الجزء الخاص بالوايفاي مما أدى إلى مشكلة عدم ظهور شبكة الوايفاي على هاتفك الأندرويد، وفي هذا الحالة أنت بحاجة لأن تعرض الهاتف على أحد عاملي صيانة الهواتف ليقوم بفحصه، وفي هذه الحالة أنصحك ألّا تلجأ لأي أحد، فالكثير من عاملي صيانة الهواتف لا يخبرونك بالحقيقة؛ فقد لاتكون المشكلة بهذا السوء ويقوم هو بتضخيم المشكلة لك، لكي يقنعك بأن الهاتف بحاجه للإصلاح مما يدفعك لأن تدفع الكثير من المال.

اقترب من الراوتر قليلًا إذا كانت المسافة بينك وبينه بعيدة فقد يكون ذلك هو سبب مشكلة عدم ظهور شبكة الوايفاي وحسب.

أجري كل التحديثات التي ترسلها لك شركة تصنيع الهاتف، فهذه التحديثات تقوم بحل الكثير من المشاكل التي لا تراها بعينيك المجردة.

قم بإعادة تشغيل هاتفك، إعادة تشغيل الهاتف قد تقوم بحل الكثير من المشاكل وقد تحل مشكلة عدم ظهور شبكة الوايفاي، لذا أعد تشغيل الهاتف ثم أعد المحاولة في الإتصال بالإنترنت من خلال الوايفاي.

افحص الراوتر الخاص بك، وقم بتشغيل لمبة الـ WBS إذا لم تكن تعمل، وما عليك في هذه الحالة هو الضغط ضغطة مطولة على زر الـ WBS حتى ترى اللمبة الخاصة به بدأت بالإنارة.

قم بتجربة الإتصال بالإنترنت على نفس شبكة الوايفاي ولكن من جهاز آخر، إذا تم الإتصال ففي هذه الحالة عليك مراجعة الحلول الخاصة بهاتفك؛ لأنه في هذه الحالة المشكلة تكون بهاتفك، وإذا لم يتم الإتصال ففي هذه الحالة قم باللجوء لشبكة الاتصالات باتصال هاتفي لخدمة العملاء، والتي يختلف رقمها من شركة إلى أخرى، وأخبرهم بمشكلتك وحينئذٍ عليهم أن يقوموا بحلها من عندهم، أو يكون الراوتر الخاص بك بحاجة للصيانة وفي هذه الحالة تحتاج لأن تذهب به لشركة الاتصالات ليقوموا بصيانة الراوتر الخاص بك من أجلك، ولتجنب هذه المشكلة حافظ على الراوتر الخاص بك من السقوط أو التعرض لأي مؤثر، واحفظه بعيدًا عن أيدي الأطفال، وهذا أيضًا عليك فعله تجاه هاتفك.

أرقام خدمة عملاء الشركات:

فودافون:

02-25292828 من اى خط ارضي -02-25224328 او 01001888860

اتصالات:

من أي خط اتصالات 777/ من أي خط أرضي 0235346377/ من أي خط دولي +201111234777

اورانج:

16110 من أي خط ارضي أو محمول

المصرية للإتصالات (وي):

111 أو 01555000111 من على الخط الأرضي أو المحمول.

9- قم بضبط التاريخ والوقت على هاتفك من خلال برنامج الإعدادات/ ثم الذهاب للتاريخ والوقت أو date and time والقيام بضبطه بحسب بلدك وموقعك الحالي.