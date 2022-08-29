شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: قد تقلع مهمة Artemis 1 فى وقت متأخر عن المحدد لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل فرق الإطلاق على استكشاف مشكلات Artemis 1، أول رحلة تجريبية لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي"SLS" القوي التابع لناسا في مهمة لنقل مركبة Orion الفضائية في رحلة إلى القمر والعودة.

ويعمل المهندسون على استكشاف مشكلة في أحد محركات RS-25 الأربعة في قاعدة المرحلة الأساسية للصاروخ، ويجري تنفيذ "نظام بدء تشغيل المحرك"، وهو الإجراء الذي يهيئ المحركات للانطلاق؛ ومع ذلك، فإن المحرك RS-25 رقم 3 لا ينتج معدل التدفق المطلوب، وتم الكشف عن مشكلة محتملة في جزء من "intertank"، والتي يربط بين خزانات الهيدروجين والأكسجين السائل، وفقاً لموقع space.com.

كشف "ديرول نيل" المتحدث باسم ناسا مع مساعد مدير الإطلاق "جيريمي جرايبر" أثناء البث المباشر: "نحن محملين بالكامل على كل خزانات الأكسجين والهيدروجين السائل في المرحلة الأساسية، وهو أمر رائع، يضعنا في تكوين جيد للمضي قدمًا".

ومع ذلك، فإن التسرب الذي حد مع التأخير لمدة ساعة واحدة بسبب مشاكل الطقس في وقت مبكر من نافذة التزود بالوقود قد يعني أن مهمة Artemis 1 لن تكون قادرة على الإقلاع تمامًا في الساعة 8:33 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ورفض جرايبر تقدير مقدار التأخير في الإطلاق، حيث سيقوم أفراد البعثة خلالها بتقييم جدول الإطلاق، وقال جرايبر: "سننظر في كل الأعمال، ونحدد أين نقف.

واجهت المرحلة الأساسية عجزًا طفيفًا عندما لاحظت الفرق ما يبدو أنه تسرب للهيدروجين السائل، ومع ذلك، فإن فريق الإطلاق الآن متفائل بأن الاستجابة السريعة عالجت المشكلة، وتتبع التسرب، وبدء ملء بطيء يدويًا ثم زيادة وتيرة التزويد بالوقود تدريجيًا.

وجاء هذا العمل بعد أن أعلن أفراد الإطلاق أن خزانات الأكسجين السائل ووقود الهيدروجين السائل في المرحلة الأساسية ممتلئة بالكامل، وهو مرحلة رئيسية في التحضير للإطلاق.

قال جرايبر: "لم نشهد زيادة في هذا التسرب خلال بقية هذا الملء، والآن بعد أن أصبحنا في مرحلة التجديد الأساسية، نحن في حالة جيدة حقًا، الآن نحن نمضي قدما".

وستكون Artemis 1 أول رحلة تجريبية للمركبة الضخمة لنظام الإطلاق الفضائي الجديد للوكالة وكبسولة طاقم أوريون، سيطلق صاروخ SLS مركبة أوريون الفضائية غير المأهولة في مهمة تستغرق 42 يومًا تقريبًا، يدور خلالها حول القمر قبل العودة إلى الأرض.