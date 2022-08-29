شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تبدأ بتزويد صاروخ SLS بالوقود لإطلاق مهمة القمر Artemis 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وكالة الفضاء ناسا في تزويد صاروخ القمر Artemis 1 بـ730 ألف جالون ما يعادل 2.8 مليون لتر من الأكسجين السائل شديد البرودة ووقود الهيدروجين السائل في الساعة 12 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقاً لموقع "space.com".

وبعد تأخير لمدة ساعة تقريبًا بسبب خطر البرق من العواصف القريبة، تم تعيين الإطلاق في الساعة 8:33 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من Pad 39B في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا.

قال المتحدث باسم ناسا "ديرول نيل" خلال تعليق مباشر: "كلف التأخير بسبب الطقس في منتصف الليل الفريق حوالي ساعة، لكن الأمل هو أن يتمكنوا من تعويض تلك الساعة" في وقت لاحق من عملية التزود بالوقود.

ولكن حلقة من العواصف التي وصفتها وكالة ناسا بـ "Whac-A-Mole" استمرت في الظهور مرة أخرى، وأثارت مخاوف من البرق أثناء تسللها إلى مسافة 8 كيلومترات من منصة الإطلاق.

وفقًا لقواعد الطقس في وكالة ناسا، لا يمكن أن تبدأ عمليات تزويد الوقود في Artemis 1 عندما تكون العواصف ضمن حلقة طولها 5 أميال أو عندما تكون هناك فرصة أكبر من 20٪ لحدوث البرق خلال الساعة الأولى من التزود بالوقود، وقال نيل إن كلا القاعدتين انتهكتا في تلك الساعة الأولى.

لدى ناسا نافذة مدتها ساعتان لإطلاق مهمة Artemis 1 اليوم، تغلق هذه النافذة في الساعة 10:33 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وبعد ذلك سيتعين على الوكالة التوقف حتى 2 سبتمبر.