مارك زوكربيرج يتحدث عن الـ Shadow banning في فيسبوك وكيف أثر على وصول المحتوى

فيسبوك والـ Shadow Banning قصة لا أعتقد اننا سنتحدث عنها مرة او اثنين بل سنتحدث عنها كثيرًا، مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة Meta كان ضيفًا على Podcast الخاصة بجو روجان وتحدث حول الكثير من النقاط التي تخص شركة Meta، والـMeta Verse ورأي زوكربيج في تدخل الـFBI في العديد من النقاط ومصداقيتهم، وصفهم زوكربيرج بأنهم مؤسسة شرعية، لكن أكثر ما يهمنا هو رأي زوكربيرج في ما يُدعى بالـ Shadow Banning وهل استعملتها ميتا على موقع facebook لإضعاف الوصول الى محتوى معين ام لا، تعالى لنتحدث حول هذا الأمر

فيسبوك والـ Shadow banning

في حلقة الـPodcast بين جو روجان ومارك زوكربيرج سأل جو مارك ان قام فيسبوك باستعمال تقنية الـ Shadow Banning على محتوى معين على فيسبوك ام لا، دافع مارك عن الموقع قائلًا بأنه لا توجد سياسة بهذا الاسم في فيسبوك لذلك فهو يعتقد بأن هذا بند عان بعض الشيء، يعبر عن ايقاف حركة بعض المنشورات التي يتحدثون عنها، اشارة زوكربيرج هنا الى المنشورات التي تُصنف كمعلومات خاطئة او تحمل محتوى من تصنيفات مسيئة، مثل تدخل الدول في سياسات بعضها والإرهاب والمحتوى الإباحي للأطفال والانتهاكات الصارخة للملكية الفكرية، وأسمحولي ان أضيف ما لاحظناه كثيرًا على هذا الموقع هو اخفاء المنشورات التي تتناول بشكل كبير القضية الفلسطينية والإحتلال الصهيوني للبلاد.

يعتمد فيسبوك على مُحقق للأخبار يتحقق من صحة كل ما يتم نشره فان قام المحقق باخطار بأن الخبر مزيف او ان المعلومات مزيفة سيقوم الموقع تلقائيًا بتخفيف التفاعل وتخفيف الوصول الى مثل هذه المنشورات، هذا ما يقوله مارك وأضاف ان هناك صفحات لها تاريخ في نشرها لمعلومات مزيفة مما يتسبب في انشاء قواعد وحدود وصول لهذه الصفحات.

زوكربيرج صرح أيضًا بأن هناك الكثير من الأخطاء التي تحدث وذلك بسبب ان الموقع يحمل 3.5 مليار مستخدم نشط، واذا كانت نسبة الخطأ 0.1% فهذا يعني حدوث ملايين الأخطاء وهذا أمر سيئ، كما انه يلوم خطأ ما في النظام او بعض الأنظمة لم تعمل كما يُفترض بها وهي مشكلة حقيقية لديهم لكن هذه ليست مشكلة أيدولوجية، لكن بعض المنشورات لا تصل الى محتوى واسع بسبب أنها ليست جيدة.

مقطع من اللقاء

تمكين المستخدمين والناس هو شيء عميق جدًا في روح الشركة، يقول مارك، عندما نخطئ وهو ما نفعله بشكل متكرر فنحن ندفع الثمن من أجل ذلك والناس لا يعجبهم الأشياء التي نقوم بها فنتراجع عنها، كلام مارك عن فيسبوك يبدو منطقيًا نوعًا ما ولكن لا يُبرر كل شيء، مثلما اختفت المنشورات التي تحدثت عن جهاز اللابتوب الخاص بهانتر بايدن ابن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والتي برر زوكربيرج اختفائها بأن الـFBI وصلوا اليهم يخبرونهم بتتبع هذه الأخبار، وبدون ان نذهب بعيدًا ففيسبوك وميتا يخفون كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومساوئ الإحتلال مثلما كان يحدث العام الماضي في مناصرة أهالي الشيخ جراح ومناصرة أهالي غزة كلما قام الإحتلال بمهاجمتهم، كل عام وكل مرة نرى نفس التجاهل ونفس طريقة الإخفاء من فيسبوك للقضية الفلسطينية مما يجعلنا نسأل مارك من جديد، هل انت متأكد بأنه لا توجد هناك سياسة تُدعى بالـShadow Banning؟

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