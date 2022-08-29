شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: FIFA 23 تعيد عددا من الأندية قبل طرح اللعبة.. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر طرح لعبة FIFA 23 في غضون ما يزيد قليلاً عن شهر، وقد أعلنت EA عن عدد من الشراكات الجديدة مع الأندية التي ستدخل اللعبة، حيث أصدرت EA سابقًا إعلانات مهمة مثل نادي "يوفينتوس" الإيطالي وكرواتيا التي وصلت إلى نهائيات كأس العالم 2018، والتى ستعود إلى FIFA 23.

كما تم الحصول على عدد من التراخيص لفرق بريطانية كبيرة، بما في ذلك سلتيك ورينجرز إف سي، كذلك فإن توتنهام هوتسبير هو واحد من أكبر الفرق التي انضمت في شراكة مع EA، كما وقع نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي صفقة مع اللعبة.

وستنضم تسعة ملاعب جديدة إلى FIFA اعتبارًا من هذا العام، كما تمت إضافة أسماء كبيرة، بما في ذلك ملعب أليانز في يوفنتوس، واستاد بنك كاليفورنيا في لوس أنجلوس، واستاد أوروبا بارك في إس سي فرايبورغ، واستاد أكاديمية مانشستر سيتي للسيدات.

فيما أعلنت EA أيضًا عن عدد من الدوريات من مختلف البلدان التي ستنضم إلى اللعبة، حيث أعلن الدوري الإسباني الممتاز La Liga سابقًا عن صفقة علامة تجارية مع FIFA، وسينضم دوري الدرجة الثانية الإيطالي Serie BKT إلى اللعبة.

وسيعود الدوري الأمريكي MLS وLiga Profesional de Fútbol de Argentina وSaudi Pro League في المباراة القادمة، وستقوم EA أيضًا برعاية الحكام من الدورى الإنجليزى الممتاز وكأس الإمارات لكرة القدم ودوري كرة القدم الإنجليزية.