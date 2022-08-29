شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الكشف عن موعد مؤتمر أبل.. متى يمكنك شراء هاتف أيفون 14؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة فقط تفصلنا عن كشف أبل عن الإصدار الجديد من أيفون، حيث أكدت أبل حدث الإطلاق الكبير القادم لشهر سبتمبر، وهذا يعني أن تاريخ إصدار أيفون 14 قد اقترب.

متى يخرج أيفون 14؟ مواعيد الكشف والإصدار تلتزم أبل بجدول إصدار منتظم إلى حد ما لسلسلة أيفون الرئيسية الخاصة بها، فهذا العام ، تستضيف أبل حدثًا خاصًا يسمى "Far Out" في 7 سبتمبر، ولم تؤكد الشركة أنه سيتم الكشف عن هاتف جديد في هذا الحدث الجذاب - لكن من شبه المؤكد أننا سنرى أيفون 14.

وسيصعد رئيس شركة آبل، تيم كوك، على خشبة المسرح في مسرح ستيف جوبز ويعرض المنتجات الجديدة، وبالطبع، من المحتمل ألا يكون أيفون 14 متاحًا للشراء في 7 سبتمبر، وبدلاً من ذلك، نتوقع أن تبدأ الطلبات المسبقة لـ أيفون 14 يوم الجمعة، 9 سبتمبر.

ثم نتخيل أن المراجعات الإعلامية للمنتج ستبدأ في الوصول يوم الأربعاء ، 14 سبتمبر، ومن المحتمل أن يقع تاريخ إصدار أيفون 14 الفعلي يوم الجمعة ، 16 سبتمبر، لكن يجب معرفة أن هذه التواريخ مجرد توقعات بحسب صحيفة "thesun" البريطانية.

ومن المتوقع هذا العام طرح أربعة طرز: أيفون 14 و أيفون 14 Max و أيفون 14 Pro و أيفون 14 Pro Max، ففي طرازات Pro ، من المرجح أن تزيل أبل "الشق" الموجود في الجزء العلوي من الشاشة، وتقدم معالج A16 أكثر قوة.

كذلك من المتوقع أيضًا وجود كاميرات أفضل بشكل عام ، بما في ذلك ميزة التصوير الفلكي المحتملة، ويمكن زيادة مساحة التخزين إلى حد أقصى ضخم يصل إلى 2 تيرابايت، وستعمل جميع طرازات أيفون 14 على أحدث إصدار من iOS من أبل.