شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل قد تطلق جهازي MacBook Pro وiPad Pro فى وقت لاحق من هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المحلل Ming-Chi Kuo مرة أخرى أن طرازات MacBook Pro الجديدة ستدخل الإنتاج الضخم في وقت لاحق من هذا العام، وانضمت إليها طرز iPad Pro الجديدة، ويضيف Kuo أيضًا أن جهاز MacBook Pro و iPad Pro الجديدان سيأتيان مع معالجات جديدة ، ولكن سيتم تصنيعهما على عقدة معالجة 5 نانومتر بدلاً من عقدة عملية 3 نانومتر الأحدث.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، غرد Kuo أن الإنتاج الضخم لطرازات MacBook Pro القادمة مقاس 14 بوصة و 16 بوصة سيبدأ في الربع الأخير من هذا العام، ومع ذلك، فإن المعالجات الجديدة التي تشغل هذين الطرازين الجديدين من MacBook Pro سيتم بناؤها على عملية 5 نانومتر، حيث تقول TSMC أن الرقائق 3 نانومتر ستشحن ابتداءً من عام 2023.

وفي سلسلة تغريداته الأخيرة ، كرر كو تنبؤاته مع إعطائنا سببًا محتملاً، وقال كو في تغريدة: "يجب أن تشتري EMS مكونات من أكتوبر على أبعد تقدير للمنتجات التي ستدخل الإنتاج الضخم في الربع الرابع من عام 22 ، لكن رقائق 3 نانومتر لن تكون متاحة حتى يناير 2023"، مضيفًا أن هذا هو سبب المعالجات الجديدة. لن تعتمد عملية تصنيع 3 نانومتر.

ووفقًا لـ Kuo، تخطط TSMC لبدء الإنتاج الضخم لرقائق 3 نانومتر الشهر المقبل ، أي سبتمبر. يقال إن دورة تصنيع TSMC ستكون 4 أشهر ، مما يعني أن الشريحة لن تكون جاهزة للشحن قبل يناير 2023، وأشارت الشائعات إلى أن M2 Pro و M2 Max الأحدث كانا سيعتمدان على عقدة عملية TSMC 3nm ، ولكن إذا كنا نصدق Kuo ، فقد نضطر إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً.