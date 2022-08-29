شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل مشكلة إيلون ماسك مع المنازل.. لا يهتم بالممتلكات ووالدته تنام فى جراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن إيلون ماسك أغنى رجل في التاريخ وعملاق التكنولوجيا لديه مشكلة مع السكن، ولا يوجد لديه منازل يعيش فيها فى جميع المناطق التى يمتلك فيها شركات، حتى إنه ينام عند أصدقائه بغرفهم الاحتياطية معظم الوقت، وبالإضافة إلى ذلك جاءت تصريحات والدته مؤخرًا ماى ماسك التى أعلنت أنه يكون عليها النوم فى جراج عند زيارته.

كشفت ماي ماسك، أن لديها بعض ترتيبات النوم غير العادية عندما تزور ابنها، حيث قالت عارضة الأزياء البالغة من العمر 74 عامًا لصحيفة The Times UK، إنها لا تنام في غرفة نوم مناسبة بل في جراج عندما تزور الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX في بوكا تشيكا، وموقع مقر الشركة في تكساس وموقع إطلاق Starbase.

وقالت ماى ماسك، "يجب أن أنام في الجراج"، مضيفة "لا يمكن أن يكون لديك منزل فخم بالقرب من موقع صاروخ".

وكان كشف إيلون ماسك، إنه ليس لديه "سكن رئيسي"، رغم أنه يعيش في منزل "صغير جدًا" في بوكا تشيكا تبلغ قيمته 45 ألف دولار.

وقال في بودكاست The Full Send في وقت سابق من هذا الشهر: "يأتي أصدقائي ويقيمون ولا يمكنهم تصديق أنني سأبقى في هذا المنزل".

وأضاف أن المنزل، الذي تبلغ مساحته 800 إلى 900 قدم مربع، كان من الناحية الفنية مكونًا من ثلاث غرف نوم ولكنه كان يضم غرفتي نوم قبل أن يقوم بتحويل الجراج الخاص به لغرفة نوم.

وعندما سُئلت ماى ماسك في مقابلة Times UK عما إذا كان إيلون مهتمًا بالممتلكات المادية، قالت ماي ، "لا، ليس على الإطلاق بهذا المعنى."