شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتيح إمكانية مشاركة الأصدقاء فى Xbox Game Pass والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير تسريب العلامة التجارية المحتملة للاشتراك العائلي القادم في أكس بوكس جيمز باس من مايكروسوفت إلى إمكانية مشاركة الاشتراك مع الأصدقاء أيضًا، حيث بدأت مايكروسوفت اختبار خطتها العائليةفي أيرلندا وكولومبيا في وقت سابق من هذا الشهر، والآن اكتشف Aggiornamenti Lumia أخد باحثي تويتر العلامة التجارية "Game Pass Friends & Family".

قد يعني التسريب أن مايكروسوفت لا تفكر في تقييد مشتركي Xbox Game Pass Ultimate لمشاركة مزاياهم مع أفراد الأسرة المباشرين فقط وفقا لما نقله موقع ذا فيرج التقني.

تسمح المعاينة الحالية لمشتركي Xbox Game Pass Ultimate بدفع 21.99 يورو شهريًا في أيرلندا (بدلاً من 12.99 يورو شهريًا) لخطة اختبار غير مسماة تتضمن مشاركة مزايا الاشتراك مع ما يصل إلى أربعة آخرين.

لا تذكر مايكروسوفت حاليًا قيدًا عائليًا في خطتها الاختبارية، فقط يجب أن يكون الأشخاص في نفس البلد.

تقدم مايكروسوفت حاليًا Xbox Game Pass أو PC Game Pass دون أن تتضمن إمكانات متعددة اللاعبين عبر الإنترنت ، ولكن يمكنك الترقية إلى Xbox Game Pass Ultimate وهذا يفتح Game Pass لوحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي والوصول إلى EA Play ومتعدد اللاعبين عبر الإنترنت.