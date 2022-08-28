شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تستكمل اختبار دروناتها المروحية المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أنها استكملت تقريبا اختبارات الطيران على دروناتها المروحية الجديدة BAS-200، وتبعا للشركة فإن المروحيات المسيرة الجديدة قادرة على أداء مجموعة متنوعة من المهام مثل تسليم ونقل البضائع، ومهمات الاستطلاع الجوي للأغراض المدنية والعسكري، ومهمات الاستكشاف الجيولوجي ومهمات مراقبة الغابات والغطاء النباتي، ويمكن الاعتماد عليها في مهمات الإنقاذ ومهمات إيصال المساعدات الطبية في حالات الكوارث الطبيعية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه تبعا للخبراء في الشركة فإن الاختبارات التي أجريت على درونات BAS-200 المروحية أظهرت مدى اقتصادية تشغيلها مقارنة بتشغيل المروحيات العادية، كما أن الأنظمة الملاحية المزودة بها تمكنها من العمل في مختلف الظروف المناخية.

ويمكن لمروحيات BAS-200 الروسية المسيرة نقل حمولات تصل أوزانها إلى 50 كلغ، والتحليق بسرعة 160 كلم/سا، والطيران لمدة 4 ساعات متواصلة في كل مهمة، والوصول إلى ارتفاعات تصل إلى 3500 م.