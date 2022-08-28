شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق صاروخها ومركبتها الفضائية من الجيل التالى بمهمة Artemis I القمرية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق ناسا غدا صاروخها ومركبتها الفضائية من الجيل التالي في مهمة Artemis I القمرية، من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وبذلك تدخل حقبة جديدة من استكشاف الفضاء حيث تتطلع ناسا إلى إقامة طاقم طويل على القمر.

ويتضمن إطلاق يوم الاثنين نظام الإطلاق الفضائي (SLS) الذي يبلغ ارتفاعه 98 مترًا، وهو أقوى صاروخ صنعته ناسا على الإطلاق ، ومركبة أوريون الفضائية، وهي كبسولة الطاقم من الجيل التالي التابعة لوكالة الفضاء.

وسيرسل صاروخ SLS مركبة أوريون التي لا تحمل طاقمًا في رحلة تجريبية مدتها 42 يومًا ستشاهدها تقوم بالتحليق بالقرب من القمر ، وتأخذ الكبسولة في نطاق 62 ميلاً من سطح القمر. سيعود بعد ذلك إلى الأرض قبالة سواحل كاليفورنيا حسبما نقل موقع Digitartlends.

ستمهد مهمة Artemis I الناجحة الطريق لـ Artemis II ، والتي ستأخذ نفس الطريق هذه المرة فقط مع رواد فضاء على متنها، بعد ذلك في وقت مبكر من عام 2025 ، سيحاول Artemis III وضع أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر فيما سيكون أول هبوط رائد فضاء على سطح القمر منذ مهمة أبولو الأخيرة في عام 1972.

كيف تشاهد؟

إذا لم تكن محظوظًا بما يكفي لتتمكن من التوجه إلى Space Coast لمشاهدة الإطلاق شخصيًا ، فما عليك سوى العثور على مقعد مريح في المنزل ومشاهدته من هناك بدلاً من ذلك.

ومن المقرر حاليًا إطلاق Artemis I من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في الساعة 8:33 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الاثنين ، 29 أغسطس، ستبدأ تغطية التراكم ، بما في ذلك عملية تزويد الصاروخ بالوقود في الساعة 6:30 صباحًا.

ويمكنك مشاهدة البث المباشر للحدث باستخدام مشغل الفيديو عن طريق التوجه إلى NASA Live TV ، والذي سيحمل نفس الخلاصة.

إلى جانب ما يعد بإطلاق صاروخ مذهل، سيغطي البث المباشر أيضًا فصل المرحلة الأساسية للصاروخ، ونشر جناح أوريون الشمسى، والحروق والمناورات المختلفة التي ستحدث في غضون 90 دقيقة أو نحو ذلك بعد انطلاق SLS.

بعد ذلك ستتيح لك هذه الأداة المفيدة عبر الإنترنت تتبع تقدم Orion خلال رحلتها التي تستغرق ستة أسابيع إلى القمر والعودة.

إذا لم تتمكن ناسا لأى سبب من الأسباب من إطلاقها يوم الاثنين، فستتاح فرصتان أخريان للإطلاق في 2 سبتمبر و5 سبتمبر.