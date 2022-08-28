شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. جوجل يتيح للمطورين نشر التطبيقات التى تعمل عبر جميع أنواع الأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول جوجل تسهيل الأمر على المطورين لإنشاء تطبيقات أندرويد التي تتصل بطريقة ما عبر مجموعة من الأجهزة، ففي منشور مدونة، أوضحت جوجل أنها تطلق مجموعة تطوير برمجيات جديدة عبر الأجهزة (SDK) تحتوي على الأدوات التي يحتاجها المطورون لجعل تطبيقاتهم تعمل بشكل جيد عبر أجهزة أندرويد ، وفي النهاية الهواتف والأجهزة اللوحية والتلفزيونات والسيارات التي لا تعمل بنظام أندرويد، وأكثر.

ومن المفترض أن تسمح SDK للمطورين بالقيام بثلاثة أشياء رئيسية مع تطبيقاتهم: اكتشاف الأجهزة القريبة، وإنشاء اتصالات آمنة بين الأجهزة، واستضافة تجربة التطبيق عبر أجهزة متعددة، ووفقًا لـ جوجل، تستخدم SDK عبر الأجهزة شبكة Wi-Fi و Bluetooth ونطاق عريض للغاية لتوفير اتصال متعدد الأجهزة.

وتصف جوجل حالات الاستخدام المختلفة لـ SDK عبر الأجهزة في صفحة التوثيق الخاصة بها ، ويبدو أنها قد تكون مفيدة في العديد من السيناريوهات، فعلى سبيل المثال، يمكن أن يسمح لعدة مستخدمين على أجهزة منفصلة باختيار عناصر من قائمة عند إنشاء طلب طعام جماعي ، مما يوفر لك من تمرير هاتفك في جميع أنحاء الغرفة.

ويمكن أن يتيح لك أيضًا المتابعة من حيث توقفت في مقال عند التبديل من هاتفك إلى جهاز لوحي، أو حتى السماح للركاب في السيارة بمشاركة موقع معين على الخريطة مع نظام الملاحة في السيارة.

ويبدو تقريبًا وكأنه توسع لـ "مشاركة قريبة"، والذي يمكّن المستخدمين على أندرويد من نقل الملفات إلى أجهزة Chromebook وأنظمة أندرويد الأخرى، وفي أبريل اكتشف مشعل الرحمن من Esper تحديثًا قادمًا لمشاركة الأجهزة المجاورة والذي يمكن أن يتيح لك مشاركة الملفات بسرعة عبر الأجهزة التي سجلت الدخول إلى جوجل بها.

وقالت جوجل أيضًا خلال كلمة رئيسية في CES 2022 إنها ستجلب ميزة المشاركة القريبة إلى أجهزة Windows في وقت لاحق من هذا العام، وتتوفر مجموعة الأدوات عبر الأجهزة حاليًا في معاينة المطور وتعمل فقط مع هواتف أندرويد والأجهزة اللوحية في الوقت الحالي.

وتريد جوجل في النهاية توسيع نطاق الدعم ليشمل "أسطح أندرويد الأخرى وأنظمة التشغيل بخلاف أندرويد" ، بما في ذلك iOS و Windows، ولكن لا توجد معلومات حول موعد حدوث ذلك. نظرًا لأن الإمكانية في أيامها الأولى ، فمن المحتمل ألا نتوقع رؤية تطبيقات تربط الاتصال بين أجهزة iOS و أندرويد في أي وقت قريب.

ولكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيفية تنفيذ المطورين لإمكانية البدء الجديدة ، وما إذا كانت ستجعل استخدام تطبيقات معينة أكثر ملاءمة.