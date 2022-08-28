شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستعد لإرسال رماد الممثلة الراحلة نيشيل نيكولز إلى الفضاء تكريما لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد ناسا لإرسال رماد الممثلة العالمية الراحلة نيشيل نيكولز، إلى الفضاء والتى اشتهرت بشخصية اللفتنانت نيوتا أوورا، فى مسلسل "ستار تريك"، وتأتى هذه الخطوة تكريمًا لها.

نيكولز، التى توفيت فى 30 يوليو الماضى عن عمر 89 عامًا، ساهمت فى المساعدة لتحطيم الصور النمطية العنصرية وإعادة تحديد أدوار هوليوود للممثلين السود فى ذروة حركة الحقوق المدنية الأمريكية، باعتبارها واحدة من أوائل النساء السود اللواتى صورن شخصية تعبر عن تمكين المرأة على شاشة التلفزيون، وفقا لموقع "العربية".



نيشيل نيكولز

وبعد وفاتها تم إضافة رماد "نيشيل" إلى بيان الركاب لسفينة فضائية حقيقية من المقرر أن تحمل مجموعة من القوارير تحتوى على رماد وعينات حمض نووى لعشرات من محبى الفضاء، الذين رحلوا عن الحياة، فى رحلة نهائية وأبدية حول الشمس، وفقاً للقائمين على هذا التكريم، ولم يتم بعد تحديد موعد الإطلاق.

ولعبت نيكولز، دور ضابط الاتصالات الملازم أوورا فى سلسلة Star Trek، ولم يعلن أى شخص مقرب من عائلتها عن سبب الوفاة، ولكنها كانت تعانى من مشاكل صحية مختلفة على مدى السنوات القليلة الماضية، بما فى ذلك السكتة الدماغية التى اصابتها عام 2015.

وولدت نيكولز فى ولاية إلينوى باسم جريس ديل نيكولز فى عام 1932، وبدأت مسيرتها المهنية فى مجال الفن، كممثلة مسرحية، وحظيت نيكولز بدورها كامرأة سوداء فى منصب رفيع المستوى بسبب إعجاب مارتن لوثر كينج الذى طلب منها ألا تنسحب من المسلسل كما كانت تريد فى فترة ما.

وأثارت نيكولز الجدل كثيرا فى حياتها، ولكن كان أبرزها فى بداية حياتها حيث تبادلت القبل مع وليام شاتنر الذى اشتهر بـ دور القبطان كيرك فى خلال بطولتهما سلسلة Star Trek خلال عام 1968، والتى كانت الأولى بين رجل أبيض وامرأة سمراء، العمل الذى عرض منه 3 مواسم، وتكون من 79 حلقة فى الفترة من 8 سبتمبر 1966 حتى 3 يونيو 1969.