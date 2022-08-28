ماهو الوضع الآمن safe mode في الأندرويد وكيف تقوم تفعيله

تم إخبارك سابقًا بأن أحد أكبر وأهم أسباب بطء الهاتف هو التطبيقات الضارة، أو التطبيقات الخارجية بشكلٍ عام، ولكن هل تم إخبارك كيف يمكنك أن تتعامل مع هذه التطبيقات الضارة ؟ هل سمعت عن الوضع الأمن؟ تابع معي هذا المقال لتعرف إجابة هذا السؤال.

للتعامل مع بطء الهاتف جراء التطبيقات الضارة أو التي تسبب بطء لهاتفك، عليك تفعيل ما يسمى بوضع الـ safe mode والذي قد يكون قد فعّله أحدنا أو أغلبنا سلفًا بدون قصد، دون أن يعرف ماهيته وفائدة تفعيله.

ما هو الـ safe mode؟

يمكننا أن نقول عليه الدرع الذي يفرض الحماية على نظام الهاتف من الدخلاء، حيث يمكن أن يتم تفعيله بشكلٍ تلقائيّ، أو بشكلٍ يدوي؛ ويؤدي إلى تشغيل التطبيقات والمهام الخاصة بالنظام فقط دون الإلتفات لأي تطبيق تم تحميله بشكلٍ خارجي، ويكون الهاتف على إعداداته الإفتراضية، فيكون كليًا هكذا كما فتحته لأول مرة تقريبًا، فإنه وإن كان هناك ضرر يقع على آداء الهاتف جراء تطبيق ما خارجي قد حملته بالفعل؛ ففي حالة تفعيلك للوضع الآمن safe mode تكون قد أوقفت هذا التطبيق عن التأثير في هاتفك، ويكون لك الإمكانية الكاملة لحذفه.

ما هي أهمية الوضع الآمن safe mode؟ وما فائدة تفعيله؟

يتم تفعيله بشكلٍ تلقائيّ من قبل الهاتف إذا شعر بوجود أحد التطبيقات الخارجية الضارة الدخيلة على نظامه، وبذلك يقوم الهاتف الذكي بحماية نفسه بإيقاف تشغيل كل التطبيقات الخارجية كي تتنسى لك فرصة فحص التطبيقات التي تم تنزيلها مؤخرًا، ثم حذفها وإعادة التشغيل.

وماذا إذا لم تعرف أيّ التطبيقات التي تسببت في المشكلة؟ سيتعين عليك حذف التطبيقات الخارجية بالتدريج بداية من آخر ما تم تحميله، حتى تصل لإستقرار الهاتف والذي يخبرك بدوره أن المشكلة قد تم حلها، وأعلم أن هذا سيستغرق وقتًا طويل، لذا أنصحك ألّا تقوم بتحميل التطبيقات من مصادر غير موثوقة، وأن تلاحظ آداء الهاتف عند تحميل أي تطبيق حتى ترى ما إذا سبب مشكلة أم لا، فيعفيك ذلك عن تلك الرحلة الطويلة المذكورة أعلاه فيما بعد.



ويمكن أيضًا تفعيله يدويًا، فكيف ذلك؟

كيف يمكنني تفعيل الـ safe mode يدويًا؟

تختلف طريقة تفعيله بحسب نوع الهاتف، ودعني أخبرك بطريقة تفعيله في بعض الهواتف على حدى:

قم بإيقاف تشغيل الجهاز/ ثم اضغط على زر التشغيل/ ثم بعد بضع ثوان سترى أن شعار Huawei يبدأ في التحرك/ عندها قم بالضغط على زر خفض مستوى الصوت إلى أن يفتح الهاتف.

ولإلغاء تفعيله: تقوم بإعادة تشغيل الهاتف.

SAMSUNG:

قم بإعادة تشغيل الهاتف من خلال الضغط على زر التشغيل/ ثم انقر فوق إعادة التشغل/ أثناء إعادة تشغيل الهاتف..اضغط مع الاستمرار على زر خفض مستوى الصوت إلى أن يفتح الهاتف. لإلغاء تفعيله: ايقاف تشغيل الهاتف تمام لبضع ثواني من ثم إعادة تشغيله من جديد.

XIAOMi :

غلق الهاتف ثم فتحه من جديد/ وعند ظهور شعار شاومي/ أضغط على زر خفض الصوت إلى أن يفتح الهاتف لإلغاء تفعيله: قم بإعادة تشغيل الهاتف.

realme:

غلق الهاتف ثم فتحه من جديد/ وعند ظهور شعار ريلمي ذو اللون الأصفر/ اضغط فورًا على زر خفض مستوى الصوت إلى أن يفتح الهاتف. لإلغاء تفعيله: فقط قم بإعادة فتح الهاتف.

oppo:

غلق الهاتف ثم فتحه من جديد/ وعند ظهور شعار ريلمي ذو اللون الأصفر/ اضغط فورًا على زر خفض مستوى الصوت إلى أن يفتح الهاتف. لإلغاء تفعيله: فقط قم بإعادة فتح الهاتف.



متى يمكنني إلغاء التفعيل نهائيًا؟

عندما تتأكد من أنك قمت بحذف التطبيق المتسبب بالضرر لهاتفك، يمكنك عدم تفعيل الـ safe mode مرة أخرى.

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