تكنولوجيا: س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن مؤتمر أبل القادم للكشف عن سلسلة iPhone 14 وApple Watch

القاهرة - سامية سيد - في 7 سبتمبر، ستقيم أبل حدثًا شخصيًا، حيث أرسلت شركة التكنولوجيا العملاقة بالفعل دعوات إعلامية تحت عنوان "Far Out"، وعادةً ما تعقد Apple حدثها في سبتمبر حول الأسبوع الثاني من الشهر، و يقام الحدث إلى حد ما في وقت مبكر من شهر سبتمبر هذه المرة ، متحديًا التقاليد.

وفي هذا الحدث، من المتوقع أن تقدم الشركة خطي إنتاج مهمين: منتجات iPhone 14 و Apple Watch series 8، يُزعم أن كلاهما سيخضعان لبعض التعديلات الرئيسية، بالإضافة إلى ذلك ، كثيرًا ما تلمح Apple إلى موضوع رئيسي للسلع القادمة في دعوات الأحداث الدعائية.



ويحتوي شعار هذا الحدث "Far Out" على حقل نجمة يشبه شعار Apple، تحمل عبارة "بعيدًا" المعنى الواضح أن Apple ستعلن عن أشياء بعيدة جدًا عن التوفر مثل Apple Car أو سماعة رأس AR أو HomePod مع شاشة عرض.

ما الذي ستطلقه Apple في حدث "Far Out" لعام 2022؟تقدم الشركة طرز iPhone جديدة في هذا الحدث ، بما في ذلك iPhone 14 Pro Max و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Max و iPhone 14 وساعات Apple وعناصر أخرى، قد تكشف Apple أيضًا عن موعد إصدار أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS 16.





ما هو Apple Far Out؟تستضيف Apple حدثًا مهمًا يسمى "Far Out" ، حيث من المتوقع الكشف عن مجموعة متنوعة من المنتجات، في 7 سبتمبر ، سيتم الكشف عن الستار في حرم Apple Park الجامعي وسيتم بثه مباشرة عبر الإنترنت.

أين يمكنني مشاهدة Apple Event 2022 عبر الإنترنت؟في 7 سبتمبر، سيتم بث الحدث القادم بعنوان "Far Out" مباشرة من Steve Jobs Theatre في Apple Park في كوبرتينو، كاليفورنيا، وسيكون البث المباشر للحدث متاحًا على موقع Apple على الويب، وYouTube، وApple TV، وتطبيق Apple TV.

هل تطلق Apple iPhone 14 Mini؟وفقًا للتقارير ، ستتوقف شركة Apple عن إنتاج Mini بحجم 5،4 بوصة هذا العام بسبب بطء المبيعات ، ولن يتم تصنيع iPhone 14 Mini ، وفقًا لتوقعات 2021 من Nikkei Asian Review ، كما قام المحلل Ming-Chi Kuo بهذا التوقع في مذكرة بحثية.

في أي يوم ستعلن Apple عن iOS 16؟من المتوقع أن يتم إصدار iOS 16 في شكله النهائي خلال حدث Apple 'Far Out' في 7 سبتمبر ، إلى جانب إصدار سلسلة iPhones 14 وسلسلة Apple Watch 8 ومنتجات أخرى.

هل ستصدر Apple Watch Series 8؟في 7 سبتمبر ، ستستضيف Apple حدثًا "بعيدًا" حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن طرازات Apple Watch Series 8 و iPhone 14 الجديدة.