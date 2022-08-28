شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارات Tesla ستتمكن قريبًا من الاتصال بالجيل الثاني من أقمار Starlink الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستتصل سيارتك Tesla قريبًا بأقمار Starlink للإنترنت القادمة من الجيل الثاني ، حيث تقوم شركة Elon Musk-run بتثبيت هوائيات Starlink في بعض محطات الشحن في الولايات المتحدة.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقد سأل أحد مستخدمي تويتر ماسك أمس الجمعة: "هل ستحصل تسلا على هذه الخدمة أيضًا مع الاتصال المتميز؟"، وأجاب ماسك: "نعم".

ومع ذلك، لم يكشف ماسك عن مزيد من التفاصيل حول التكنولوجيا، وفي حدث مشترك مع شركة الاتصالات T-Mobile، ذكر أن التغطية من القمر الصناعي إلى الخلوي من Starlink ستكون قادرة على توفير رابط 2-4 ميجابت في الثانية ، والذي يتقاسمه الجميع في منطقة تغطية القمر الصناعي.

ووفقًا لـ The Verge، لا يكفي هذا حاليًا لميزات الاتصال المتميزة ، مثل بث الفيديو المباشر من كاميرات سيارتك، وبالنسبة للسيارات الكهربائية الجديدة أو المستعملة التي تم شراؤها من Tesla ، "سيكون لديهم اتصال قياسي لبقية السنوات الثماني من اليوم الأول الذي تم فيه تسليم سيارتك كأنها جديدة من قبل Tesla ، أو في اليوم الأول الذي يتم فيه تشغيلها (على سبيل المثال ، تستخدم كـ متظاهر أو مركبة خدمة) ، أيهما يأتي أولاً ".

جاء التأكيد في الوقت الذي أعلن فيه مايك سيفرت وماسك، الرئيس التنفيذي لشركة T-Mobile، عن إنشاء بث شبكة جديد من أقمار Starlink الصناعية باستخدام طيف النطاق المتوسط ​​من T-Mobile في جميع أنحاء البلاد.

ستوفر الخدمة من القمر الصناعي إلى الخلوي تغطية كاملة تقريبًا في أي مكان يمكن للعميل أن يرى السماء فيه.

سيساعد هذا الأشخاص في إرسال رسائل نصية ، وإرسال رسائل MMS ، وحتى استخدام "تطبيقات مراسلة محددة" عندما يكون لديهم رؤية واضحة للسماء.