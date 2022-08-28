شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية استرداد كلمة مرور Wi-Fi من هاتفك الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما ينسى الأشخاص كلمات مرور Wi-Fi الخاصة بهم وينصح دائمًا بالحفاظ على كلمات مرور آمنة وقوية، في بعض الأحيان يمكن أن تكون كلمة المرور فريدة من نوعها وقوية بحيث يمكن للمرء أن ينساها بالفعل، وفي حالة وجود موقف ينسى فيه الشخص كلمة المرور الخاصة به ، فإليك دليلًا تفصيليًا للعثور على كلمة المرور على هاتفك المحمول الذي يعمل بنظام أندرويد.

إذا كنت تستخدم جهاز أندرويد 10 أو إصدارًا أحدث، فيمكنك بسهولة التحقق من كلمة مرور WiFi التي تتصل بها أو جميع الشبكات المحفوظة.

1. افتح الإعدادات على جهاز أندرويد الخاص بك.

2. اضغط على علامة التبويب Wi-Fi.

3. حدد "i" لشبكة Wi-Fi التي تستخدمها حاليًا أو الشبكة التي قمت بحفظها.

4. اضغط على رمز الاستجابة السريعة لشبكة Wi-Fi.

5. قد يلزم إلغاء قفل الشاشة باستخدام رقم التعريف الشخصي لفتح قفل الجهاز أو بصمة الإصبع أو كلمة مرور قفل الوجه.

6. سيظهر رمز QR وكلمة مرور Wi-Fi على شاشة جديدة تفتح.

7. الآن ، يمكنك الاتصال بالجهاز الآخر عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة أو باستخدام كلمة المرور.