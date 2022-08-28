شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تسجيل الشاشة على هاتف أندرويد أو الجهاز اللوحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من السهل التقاط لقطات شاشة، ولكن ماذا عن تسجيل فيديو أطول وأكثر تعقيدًا لما يحدث على هاتفك؟ سواء أكنت تقوم بالتسجيل لإظهار شيء ممتع لأصدقائك أو إنشاء مقطع فيديو لأغراض احترافية، فهناك عدد من الطرق لتسجيل الشاشة على جهاز Android.

فيما يلي طرق سهلة لتسجيل الشاشة على جهاز أندرويد، سواء كان ذلك عن طريق تنزيل تطبيق أو استخدام مسجل الشاشة المدمج في أندرويد 12 أو استخدام الأدوات المدمجة المتوفرة في بعض إصدارات أندرويد القديمة.

تسجيل شاشتك على جهاز أندرويد 12

من السهل إلى حد ما تسجيل شاشتك على جهاز أندرويد 12 بعد إثارة الخيار قبل إطلاق أندرويد 11، صمم مطورو جوجل مسجل شاشة مدمجًا لإصدارات أندرويد 11 والإصدارات الأحدث.

إليك كيفية استخدام الميزة وفقا لموقع Digitartlends.

الخطوة 1: اسحب لوحة الإعدادات السريعة بهاتفك عن طريق التمرير لأسفل على لوحة الإشعارات مرتين.

الخطوة 2: حدد خيار مسجل الشاشة.

الخطوة 3: إذا كنت لا ترى خيار Screen Recorder ، فانقر فوق رمز Plus الذي يظهر في نهاية جميع الرموز.

الخطوة 4: حدد الآن خيار مسجل الشاشة واسحبه لأسفل، وضعه بين الرموز الأخرى في قائمة الإعدادات السريعة.

الخطوة 5: بمجرد النقر فوق خيار Screen Recorder ، سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد أيضًا تسجيل الصوت وإظهار اللمسات على الشاشة.

الخطوة 6: حدد الخيارات التي تريدها ، ثم حدد بدء التسجيل لبدء تسجيل شاشتك.

الخطوة 7: سيظهر رمز أو إشعار تسجيل أحمر في الجزء العلوي من شاشتك أثناء تسجيل هاتفك. يمكنك النقر فوق خيار النقر هنا لإيقاف التسجيل متى انتهيت من التقاط شاشتك.

تسجيل شاشتك على أجهزة أندرويد 10

في حين أن عملية تسجيل شاشتك على أندرويد 12 و 11 هي نفسها، فإن Android 10 لديه طريقة مماثلة يمكنك تجربتها. على سبيل المثال، تمتلك هواتف Samsung و LG التي تعمل بنظام Android 10 أداة مماثلة لتسجيل الشاشة في لوحة الإعدادات السريعة.

إليك كيفية استخدامه.

الخطوة 1: افتح لوحة الإعدادات السريعة عن طريق التمرير لأسفل على شاشتك.

الخطوة 2: قم بالتمرير لأسفل للعثور على خيار تسجيل الشاشة. إذا كنت لا ترى ذلك ابحث عن أيقونة التحرير أو الإضافة، وابحث عن خيار تسجيل الشاشة، واسحبه إلى لوحة الإعدادات السريعة.

الخطوة 3: اضغط على Startوانتظر العد التنازلي، وسيبدأ هاتفك في تسجيل الشاشة.

الخطوة 4: تتيح لك سامسونج أيضًا إضافة الفيديو الخاص بك إلى لقطاتك. ما عليك سوى تحديد رمز الكاميرا الأمامية (تبدو كصورة ظلية لشخص ما).

الخطوة 5: إذا كنت تقوم بالتسجيل على هاتفGalaxy Note ، فستتمكن أيضًا من استخدام قلم S Pen للرسم على التسجيل. ما عليك سوى تحديد رمز Pencil في الأعلى.

الخطوة 6: يمكنك تجربة هذه التقنية مع معظم الهواتف التي تدعم وظيفة تسجيل الشاشة.

كيفية تسجيل شاشتك باستخدام التطبيقات

ليس لديك جهاز أندرويد يدعم تسجيل الشاشة المدمج؟ لا يزال بإمكانك استخدام الوظيفة مع التطبيقات الخارجية. فيما يلي أفضل ما نوصي به.

وAZ Screen Recorder هو تطبيق تسجيل بسيط بدون حدود زمنية أو علامات مائية.

يتضمن التطبيق أيضًا خيار قص الفيديو وتحريره واقتصاص الشاشة حسب الضرورة، واستبدال الصوت بما تريد، وتحويل الأقسام إلى صور GIF حسب الحاجة.

XRecorder

تم تطوير XRecorder بواسطةInShot ، وهو يتمتع بشعبية كبيرة مع أكثر من 100 مليون عملية تنزيل.

يمكنك استخدام التطبيق لمشاركة التسجيلات الخاصة بك والتقاط لقطات شاشة، كما يوفر لك مجموعة من الإعدادات لتعديلها وفقًا لتفضيلاتك الخاصة.

يتضمن ذلك خيارات الجودة والقدرة على إلغاء تنشيط الصوت وأيضًا خيار تغيير اتجاه التسجيلات الخاصة بك.

ألعاب جوجل بلاي

هل تعلم أن تطبيق ألعاب جوجل بلاى الأصلي يتيح لك تسجيل شاشتك؟ إلى جانب تسجيل الشاشة، يتيح لك التطبيق أيضًا تحميل الفيديو الخاص بك على يوتيوب وهو مجانى الاستخدام.