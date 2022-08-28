شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد يساعد مستخدمى أندرويد فى البحث عن جوجل Duo والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت جوجل تطبيق Duo بدمجه مع جوجل مييت فى وقت سابق من هذا الشهر، ورسم رمز الكاميرا بأربعة ألوان من شعار الشركة الشهير لتمييزه عن تطبيق مييت الأصلي. وعاد Duo برمزه باللونين الأزرق والأبيض.

وفقًا لـ 9to5Google ، قامت شركة سيليكون فالى العملاقة بطرح تحديث (الإصدار 173) من شأنه أن يساعد مستخدمى أندرويد على البحث عن "Duo" على هواتفهم وإعادته إلى الشاشة الرئيسية. ومع ذلك يعمل رمز Duo هذا كاختصار لفتح تطبيق جوجل مييت الجديد وليس تطبيق دو القديم.

قالت جوجل إنها أعادت رمز Duo مرة أخرى لجعل الانتقال إلى مييت أسهل كثيرًا. لكن أعرب المستخدمون عن غضبهم من التغيير فى قائمة جوجل مييت فى متجربلاى حيث كتب أحد المعلقين أن "دو" كان أكثر سهولة فى الاستخدام لأنه جعل مكالمات الفيديو أسهل، بينما أضاف مييت خطوات جعلت إجراء مكالمات الفيديو أمرًا صعبًا للغاية. "أقوم بإجراء" المكالمة "، ثم أرسل دعوة ترسل رابطًا إلى دو، فيما كتب مستخدم أخر أن الطرف الآخر ينقر على الرابط ، ثم ينقر على "اتصال" من أجل "معاودة الاتصال بي"، حسبما نقل موقع Digitartlends.

قدمت جوجل للمستخدمين العاديين شرحًا حول الانتقال من دو إلى مييت، باستخدام لافتة وشاشة البداية التى يتعين عليهم إزالتها عند رؤيتها. حتى ذلك الحين لا يزال الارتباك ينشب لأن جوجل لم تجعل الانتقال واضحًا جدًا للأشخاص الذين كانوا يبحثون بشكل محموم عن "دو" فى المقام الأول.

من السهل معرفة سبب انزعاج الناس من الاندماج. كان جوجل دو أكثر شيوعًا من جوجل مييت ، على الأقل من حيث عدد مرات تنزيله من متجر بلاى. تم تثبيت دو على أجهزة أندرويد 5 مليارات مرة ، وحصد مييت 500 مليون عملية تنزيل فقط.