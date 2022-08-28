شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يوافق على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر ملف للمحكمة أن فيس بوك وافق من حيث المبدأ على تسوية دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو تطلب تعويضات عن السماح لأطراف ثالثة، بما في ذلك Cambridge Analytica، بالوصول إلى البيانات الخاصة للمستخدمين.

ولم يتم الكشف عن الشروط المالية في الملف الذي طلب من القاضي تأجيل الدعوى الجماعية لمدة 60 يومًا حتى ينتهي محامو كل من المدعين وفيسبوك من تسوية مكتوبة، وزعمت الدعوى القضائية التي تبلغ من العمر أربع سنوات أن فيسبوك انتهك قوانين خصوصية المستهلك من خلال مشاركة البيانات الشخصية للمستخدمين مع أطراف ثالثة ، مثل شركة الاستشارات السياسية البريطانية كامبريدج أناليتيكا ، التي انتهت صلاحيتها الآن.

وقال فيس بوك إن ممارسات الخصوصية الخاصة به تتفق مع إفصاحاتها و "لا تدعم أي مطالبات قانونية"، ولم يرد فيس بوك ومحاموه من Gibson وDunn & Crutcher على الفور على طلب للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن التسوية.