شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حذف رسائل البريد الإلكترونى غير الضرورية تلقائيًا من Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لدى العديد من الأشخاص رسائل بريد إلكتروني قديمة لم يحذفوها، ما يؤدي في النهاية إلى شغل الكثير من مساحة تخزين Google المتوفرة مجانًا، وبالنسبة لجميع حسابات Google ، بما في ذلك Gmail وDrive والصور والمزيد، لا يتوفر سوى إجمالي 15 جيجابايت من مساحة التخزين السحابية.



ويتعين على المستخدمين دفع اشتراك سنوي مقابل 100 جيجابايت من التخزين السحابي بعد استخدام المساحة الخالية، ومع ذلك، إذا كنت لا ترغب في إنفاق الأموال على هذا، يمكنك فقط حذف بعض بياناتك لإفساح المجال للملفات ورسائل البريد الإلكتروني والصور القادمة.

فلاتر لميزة الحذف التلقائي هناك أيضًا طرق لحذف الصور ومقاطع الفيديو غير المرغوب فيها بسرعة ، ولكن إحداها هي "عوامل تصفية للحذف التلقائي"، والتي تمكن مستخدمي Gmail من حذف رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها بسرعة، إليك دليل تفصيلي حول كيفية استخدام هذا ميزة والحفاظ على صندوق الوارد الخاص بك نظيفة.

كيفية تعطيل التنبيهات في Gmail ورسائل Google على جهاز Android الخاص بك 1. افتح Gmail على سطح المكتب.

2. انقر فوق أيقونة التصفية المتوفرة في شريط البحث.

3. ستظهر قائمة منسدلة على شاشتك. ما عليك سوى إدخال الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني لرسائل البريد الإلكتروني غير المهمة في قسم "من".

4. انقر فوق إنشاء عامل تصفية ثم حدد حذفه.

5. اضغط على زر إنشاء عامل التصفية مرة أخرى.

6.الآن ، سيتم حذف رسائل البريد الإلكتروني القادمة التي ستتلقاها من حسابات Gmail المعينة تلقائيًا.