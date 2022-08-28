شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب لا تشترى هواتف أيفون جديدة الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تفكر في الحصول على أيفون جديد حاليًا، فإن القليل من الصبر، في الواقع لمدة أسبوع تقريبًا، يمكن أن يساعدك في توفير بعض المال، فوفقًا لموقع gadgetsnow الهندى، فإنه ذلك بسبب حدث أبل القادم الذي سيعقد في 7 سبتمبر، وقد أطلقت عليه شركة أبل اسم حدث "Far Out" ومن المتوقع أن تعلن عن سلسلة iPhone 14 الجديدة في ذلك اليوم.





قد تأتي التخفيضات في الأسعار قريبًا جدًالماذا هذا مهم؟ نظرًا لأن أجهزة ايفون الجديدة ستكون أكثر تكلفة قليلاً من الجيل السابق بسبب الترقيات التقنية ، أليس كذلك؟ يبدو هذا مرجحًا وهو القاعدة المعتادة ، لكن النقطة التي قد تفوتك هي فرصة انخفاض أسعار طرز iPhone القديمة.

وإذا حدث ذلك ، فهذه إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على iPhone جديد بخصم جيد، فقد يكون هناك iPhone 13 أو 12 بسعر مخفض قد ينتهي بك الأمر إلى أن يكون صفقة رائعة بالنسبة لك.

وفقًا لآخر الشائعات، واستنادًا إلى الاتجاه العام الذي لوحظ أن أبل تتبعه ، قد يتم طرح سلسلة iPhone 14 للبيع في 14 سبتمبر، وبالتالي، إذا كنت تراقب طرازات iPhone وتفكر كل ليلة في أي منها يكون الأفضل بالنسبة لك ، فالانتظار قليلاً قد ينتهي بك الأمر مربحًا للغاية بالنسبة لك.

وفي الوقت نفسه، هناك شيء آخر يجب ملاحظته، والذي قد يكون البعض منكم على علم به بالفعل ، وهو علامات الأسعار المرتفعة المتوقعة لسلسلة iPhone 14، فقد تفرض عليك أبل رسومًا أكثر بكثير من أجهزة iPhone 2022 مما كان متوقعًا بسبب عدة عوامل مثل التضخم والظروف الاقتصادية العالمية.

وأيضًا، تعرضت بعض العملات المحلية لبعض الضربات مقابل الدولار الأمريكي ، لذلك قد يكون هذا سببًا آخر يجعل تكلفة iPhone 14 أكثر قليلاً مما تتوقع.

فيما اقترح محلل أبل الشهير Ming-Chi Kuo بالفعل أن iPhone 14 سيكلف أكثر، وأشار كو إلى أن شركة Foxconn - أحد أكبر شركاء سلسلة التوريد لشركة أبل - رفعت أداء العام بأكمله إلى "النمو" من "الثابت تقريبًا"، وفي تغريدة ، قال Kuo إن "سلسلة iPhone 14 المقدرة ASP ستزيد بنحو 15٪ (مقابل iPhone 13 series ASP) لتصل إلى 1،000-1،050 دولارًا (بالدولار الأمريكي).