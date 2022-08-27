شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 14: أبل ستضيف هذه المميزات الجديدة فى إصدارات 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل للكشف عن أحدث جيل لها من أجهزة أيفون في حدث يسمى "Far Out" من المقرر عقده في 7 سبتمبر، حيث ظهرت العديد من الشائعات لفترة من الوقت حول الميزات الجديدة التي سيتم تضمينها في iPhone 14 و 14 Pro ، وتم الإبلاغ عن بعض هذه الميزات المتوقعة بشكل متكرر.

ووفقًا لتقرير صادر عن MacRumors، قد تتضمن أبل ميزة wildcard features هذه في سلسلة iPhone 14 القادمة، وسواء كانت الشركة تتضمن هذه الميزات في الهواتف الذكية أم لا ، فسيتم الكشف عنها في الحدث القادم، وبصرف النظر عن سلسلة iPhone 14، ستكشف أبل أيضًا عن أبل Watch Series 8 الجديد، وأبل Watch SE المحدث، وعلى الأرجح ساعة أبل Watch الجديدة "Pro".





اتصال الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في iPhone 14وفقًا لتقرير صادر عن Bloomberg ، تعمل أبل على تطوير اتصال عبر الأقمار الصناعية يسمح لمستخدمي iPhone بإرسال رسائل نصية للإبلاغ عن حالات الطوارئ في المناطق التي لا توجد فيها تغطية خلوية، وفي وقت سابق، أشارت الشائعات إلى أن هذه الإمكانية المتقدمة ستصل مع iPhone 13 ، لكن لم يكن هذا هو الحال.

ومع ذلك، يدعي التقرير أن عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو يخطط للإعلان عن إمكانات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لهاتف ‌iPhone 14‌ خلال حدث الإطلاق، ويشير التقرير أيضًا إلى أنه من المحتمل أن تدخل أبل في شراكة مع Globalstar لميزة سلسلة iPhone‌ القادمة.





زيادة سعة التخزين الداخلية في المتغيرات الاحترافيةبدأت أبل في تقديم سعة تخزين داخلية تبلغ 1 تيرابايت مع iPhone 13 Pro، ويشير التقرير إلى أنه يشاع أن الشركة تقدم خيار تخزين أكبر 2 تيرابايت لعملاء iPhone 14 pro ، والذي سيكون أيضًا الأعلى على الإطلاق لأي iPhone، وفقًا للتقرير ، يمكن أن تساعد مساحة التخزين الإضافية المستخدمين الذين يلتقطون مقاطع فيديو احترافية عالية الجودة على ‌iPhone‌.





اتصال Wi-Fi 6E في iPhone 14يشير التقرير إلى أن جميع أجهزة أبل الحديثة تدعم Wi-Fi 6 بينما Wi-Fi 6E هي أحدث معايير WiFi، يوفر أحدث معيار Wi-Fi سرعات أعلى وقدرات أفضل للتعامل مع أحمال العمل عالية السعة. تم التكهن بأن iPhone 13 سيجلب Wi-Fi 6E، ومع ذلك، قد يحدث ذلك الآن مع تشكيلة ‌iPhone 14‌ القادمة.