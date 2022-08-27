شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تمكين وتعطيل وترجمة التسميات التوضيحية الحية على هاتفك الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Live Captions هي ميزة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، والتي توفر تسميات توضيحية يمكن الوصول إليها لكل ملف صوتي يتم تشغيله بواسطة الجهاز، سواء تم رفع مستوى صوت جهازك أم لا، فسيعرض نصًا لأي صوت يتم تشغيله عند تمكين ميزة "النسخ النصي التلقائي"، يمكن فقط للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد 10 والإصدارات الأحدث من نظام التشغيل أندرويد الوصول إلى ميزة Live Captions.

تمكين وتعطيل ميزة "النسخ النصي التلقائي" 1. المس زر رفع الصوت أو خفضه في هاتف أندرويد.

2. اضغط على زر النص الموجود أسفل شريط تمرير مستوى الصوت لتشغيل Live Captions أو إيقاف تشغيله.

3. عند تمكين ميزة "النسخ النصي التلقائي" أو تعطيلها ، سيظهر إشعار صغير أسفل الشاشة لإعلامك بذلك.

4. بدلاً من ذلك ، يمكنك الوصول إلى زر Live Captions عن طريق فتح الإعدادات السريعة والضغط على زر Live Captions لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

لغات الترجمة المباشرة ستظهر فقاعة تعرض التسميات التوضيحية لكل ما يتم تشغيله على جهاز أندرويد الخاص بك كلما تم الكشف عن الصوت من أجل Live Captions. من خلال النقر على اللغة الحالية في الفقاعة الموسعة ، يمكنك أيضًا تغيير لغة نصوص التسمية التوضيحية. سيتم توجيهك إلى شاشة اختيار اللغة حيث يمكنك تحديد لغة جديدة لتنزيلها أو تمكينها. تتوفر ميزة "النسخ النصي التلقائي" باللغات الخمس التالية فقط:

إنجليزي

فرنسي

ألمانية

إيطالي

اليابانية (تجريبي)

ترجمة Live Captions

1. يمكنك التبديل بين لغتين وترجمة "التعليقات المباشرة" للصوت المصدر إلى اللغة التي تختارها.

2. اضغط على الفقاعة مرة واحدة لتكبيرها.

3. اضغط على القائمة الكاملة.

4. شغّل زر التبديل لترجمة التعليقات.