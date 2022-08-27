شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تقييد محتوى الحسابات الأقل من 16 عامًا على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أشهر من توسيع ميزة التحكم في المحتوى الحساس، أعلن إنستجرام مؤخرًا عن مزيد من التحديثات له والتي تركز على خصوصية المستخدمين المراهقين وأمانهم.

في يوم الخميس نشر إنستجرام إصدارًا محدثًا من إعلان نشر مدونة التحكم في المحتوى الحساس في 6 يونيو. في الإصدار المحدث قام تطبيق مشاركة الصور والفيديو الشهير بتفصيل الإجراءات الإضافية التي سيتخذها لحماية المستخدمين الأصغر سنًا.

تتضمن هذه الإجراءات تعيين حسابات المستخدمين المراهقين الجدد افتراضيًا على خيار التحكم في المحتوى "الأقل حساسية"، وإرسال مطالبات المراهقين الآخرين التي توصي باختيار خيار "أقل"، والمطالبات التجريبية التي تحث المستخدمين المراهقين على مراجعة وتحديث خصوصيتهم وأمانهم الإعدادات.

إذا لم تكن مألوفًا تسمح إعدادات التحكم في المحتوى الحساس في إنستجرام للمستخدمين (المراهقين والبالغين) بتعيين قيود المحتوى التي تقوم بتصفية المحتوى الحساس (مواضيع مثل المخدرات أو الأسلحة النارية) في أماكن مثل نتائج بحث إنستجرام أو المحتوى الموصى به، وفقا لما نقله موقع Digitaltrends.

ومع ذلك لا يؤدي تعيين هذه القيود إلى تصفية المحتوى من الحسابات التي تتابعها. يمكن للمستخدمين البالغين الاختيار من بين ثلاثة خيارات لتصفية المحتوى: أكثر أو قياسي أو أقل.

يسمح "المزيد" بمزيد من المحتوى الحساس، ويسمح "قياسي" ببعض المحتوى الحساس، ويتيح "أقل" قدر من المحتوى الحساس من بين الخيارات الثلاثة المعروضة.

وفقًا لإعلان إنستجرام لا يتمتع المستخدمون المراهقون عمومًا بالوصول إلا إلى الخيار القياسي وخيارات أقل. والآن سيتم تعيين حسابات المستخدمين الجدد الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا تلقائيًا على خيار أقل. سيتم إرسال مطالبة للمراهقين الذين لديهم حسابات على إنستجرام كانت موجودة قبل هذا التغيير تقترح عليهم اختيار الخيار Less لحساباتهم الخاصة.

يختبر إنستجرام أيضًا نوعًا جديدًا من المطالبات للمستخدمين المراهقين التي توصي بمراجعة وتحديث إعدادات الخصوصية والأمان الخاصة بهم. عند تحديثها يمكن للمستخدمين المراهقين ضبط الإعدادات التي تحكم إعادة مشاركة المحتوى والرسائل والمحتوى الذي يشاهدونه وإدارة الوقت الذي يقضونه في التطبيق.