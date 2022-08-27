شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيفيك شارما رئيس منصة الواقع الافتراضي Horizon بفيس بوك يترك الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن فيفيك شارما رئيس منصة الواقع الافتراضي Horizon، البوابة الرئيسية للوصول إلى ميتافيرس التي تضخ الشركة مليارات الدولارات في بنائها ، يغادر الشركة لفرصة جديدة.



وأكد متحدث باسم ميتا مالك فيسبوك رحيل نائب الرئيس فيفيك شارما وقال إن فريقه سيرفع تقاريره مباشرة إلى فيشال شاه، نائب رئيس Metaverse، فيما رفض شارما الخوض في التفاصيل.

وكان Sharma مسؤول عن تطوير البيئة الافتراضية المستمرة والغامرة التي يواجهها المستخدمون عندما يكونون داخل Meta metaverse، ويمكن الوصول إليها بشكل أساسي عبر أجهزة الواقع الافتراضي للشركة مثل سماعات Oculus الخاصة بها.

وعلى الرغم من أن الأعمال المرتبطة بالعوالم الافتراضية للشركة لا تزال وليدة ، فإن الهدف هو جعل هذه العوالم المكان الرئيسي حيث يمكن للعلامات التجارية ومطوري الطرف الثالث الوصول إلى قاعدة مستخدمي Meta إذا انطلقت metaverse.

وتشمل المنصات التي أنشأها فريق شارما Horizon Worlds ، وهي منصة واسعة لبناء عالم الواقع الافتراضي ، و Horizon Venues ، والتي تركز على الأحداث الافتراضية، أما Horizon Workrooms ، وهي تقنية مؤتمرات افتراضية تستهدف عملاء الأعمال ، يديرها قسم "المنزل والعمل" الذي يركز على المؤسسات في Meta.

ويأتي رحيل شارما في أعقاب حلقة محرجة لميتا تتضمن Horizon Worlds ، حيث سخر النقاد من جودة الرسومات الرمزية للرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج بعد أن نشر لقطة شاشة لها على Facebook، ونشر زوكربيرج صورة ثانية تظهر صورة رمزية أكثر تطوراً. واعترف بأن الصورة السابقة كانت "أساسية جدًا" ووعد بـ "تحديثات رئيسية لرسومات Horizon و avatar قريباً".

شارما ، الذي عمل مع Meta لأكثر من خمس سنوات ، كانت في السابق نائب رئيس منتج Facebook Gaming و Facebook Marketplace.