شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جناح خاص بتقنية الميتافيرس فى معرض الصين الدولى لتجارة الخدمات 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2022 في كل من المركز الوطني للمؤتمرات وحديقة شوقانج خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 5 سبتمبر، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية وفقا لما نقله موقع البيان الإماراتية.

وقد تم توسيع مساحة المعرض الذي سيشهد مشاركة أكبر، كما تم تحسين مستوى التدويل والتخصص، وستركز اللجنة المنظمة لهذا المعرض على الاخضرار والابتكار والتعاون.

قال يانغ جينباي، نائب عمدة بكين، إنه خلال هذه الدورة ستتجاوز مساحة المعرض وعدد العارضين غير المتصلين بالإنترنت الدورة السابقة، إذ زادت مساحة المعرض بمقدار 26 ألف متر مربع مقارنة بالدورة السابقة، وتضاعفت مساحة المنطقة الخاصة السنوية إلى 20 ألف متر مربع. وإلى غاية 22 أغسطس تم تسجيل مشاركة 1407 عارضين غير المتصلين بالإنترنت، بالإضافة إلى المشاركة الرسمية للبلدان ومشاركة المقاطعات والبلديات والمدن الصينية، بزيادة قدرها 13.8 بالمائة مقارنة بدورة السنة الماضية، ومن بينها هناك 446 شركة ضمن أقوى 500 شركة عالمية وشركة رائدة في هذه الصناعة.

وقال شنج تشيو بينج، نائب وزير التجارة، إن المعرض أصبح إحدى منصات العرض الرئيسية الثلاث لانفتاح الصين على العالم الخارجي.

وقال دينج يونج، مدير الغرفة التجارية لبلدية بكين، إنه وإلى غاية يوم 22 أغسطس أكدت 71 دولة ومنظمة دولية مشاركتها دورة هذا العام، بما في ذلك 59 دولة مثل الإمارات العربية المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، و12 منظمة دولية مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية واليونسكو، بزيادة قدرها 11 دولة ومنظمتين دوليتين مقارنة بالسنة الماضية، ومشاركة 17 دولة والتي تعتبر ضمن أفضل 30 دولة في العالم في تجارة الخدمات، أي بزيادة خمس دولة مقارنة بدورة 2021، ولأول مرة في تاريخ هذا المعرض أقامت 10 دول من بينها الإمارات العربية المتحدة وسويسرا وإيطاليا أجنحة عرض خاصة تحمل اسمها.

وستكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف الشرف خلال هذه الدورة، وستعرض خدمات الطيران والخدمات المالية والتصنيع المتقدم والخدمات الثقافية المتعلقة بـ "الاقتصاد المتنوع". كما ستقوم 33 دولة من بينها هولندا والنمسا والبرتغال ببناء "قاعات عرض سحابية" وطنية، مما يسمح لزوار المعرض بالتصفح عبر الإنترنت لمعرفة الخدمات المُقدمة في أي وقت وفي أي مكان.

سيطرح المعرض في نسخته الحالية موضوعًا جديدًا للخدمات البيئية لعرض التقنيات والتطبيقات الجديدة بشكل شامل لحماية البيئة الإيكولوجية والحفاظ على الطاقة الخضراء وإعطاء أهمية أكبر للعناصر الجديدة في العلوم والتكنولوجيا الرقمية، أما فيما يتعلق بالموضوع الخاص لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية فقد تم إنشاء جناح لتجربة عالم الميتافيرس، وبالإضافة إلى ذلك ستقام أجنحة خاص لعرض الخدمات المتعلقة بالمالية والتعليم والصحة وسلاسل التوريد، وعرض مختلف التقنيات والإنجازات والنماذج الجديدة بشكل كامل.

ووفقا ليانج جينباي، فإنه سيتم استخدام تقنية الميتافيرس الافتراضية في حديقة شوقانغ لبناء جناح لتجربة هذه التقنية الجديدة وقاعة أخرى لاطلاع الصحافة حول نتائج المعرض. وسيتم التركيز على عرض التقنيات المتطورة وإنجازات التطوير في المجالات الناشئة مثل إنتاج محتويات الميتافيريس والولوج إلى الواقع المعزز عبر التطبيقات الفعلية المحتملة للميتافيرس. وفي الوقت الحالي تم تمويل 401 من إنجازات التعاون بشكل مسبق متجاوزا بذلك المشاريع التي تم إنجازها خلال الدورة السابقة.

خلال فترة إقامة المعرض ستعقد قمة تجارة الخدمات العالمية مساء يوم 31 أغسطس، وتقع قاعات العرض الرئيسية في المركز الوطني للمؤتمرات ببكين، والتي نجد من بينها قاعة العرض الخاصة المتعلقة بالخدمات الإيكولوجية في حين تتواجد قاعات العرض الخاصة الثمانية الأخرى في حديقة شوقانغ. وسيتم عقد سبع قمم و128 منتدى خاص وخمس فعاليات جانبية أخرى. وسيتم فتح المعرض للزوار ابتداء من يوم 3 سبتمبر إلى غاية يوم الخامس من نفس الشهر.