شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمر قضائي يلزم تويتر بتقديم المزيد من البيانات لـ"ماسك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة أمريكية أمراً قضائياً يلزم شركة منصة التواصل الاجتماعي تويتر بتقديم المزيد من المعلومات والبيانات بشأن الحسابات الوهمية والمزيفة على المنصة إلى الملياردير إيلون ماسك، الذى تقدم بعرض لشراء تويتر مقابل حوالى 44 مليار دولار، قبل التراجع عنه بعد ذلك، وفقا لما نقلته البيان الإماراتية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القاضية كاثلين سان جي. ماكورميك من محكمة ديلاور شانسيري قضت الخميس الماضى بإلزام تويتر بتقديم معلومات بشأن نحو 9000 حساب تم فحصها خلال العام الماضي، لمعرفة ما إذا كانت حسابات حقيقية مرتبطة بأناس عاديين. وتحاول تويتر منع ماسك من الحصول على هذه البيانات، بدعوى المحافظة على خصوصية أصحاب الحسابات.

وقالت ماكورميك، إنه ينبغى على تويتر "تقديم الوثائق الكافية لمعرفة كيفية اختيار هذه الحسابات الـ 9000 لمراجعتها".

وواجهت تويتر تحقيقا من هيئة سوق المال الأمريكية بشأن كيفية حساب الحسابات الوهمية على المنصة.

وأرسلت وحدة مراجعة البيانات في هيئة سوق المال الأمريكية في 15 يونيو الماضي خطابا إلى باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، لطلب تفاصيل بشأن الطريقة التي تستخدمها الشركة في حساب الحسابات المزيفة والوهمية التي قالت إنها تمثل 5% من إجمالي حسابات المشتركين.

وأصبح هذا التقدير نقطة أساسية في الخلاف بين الشركة والملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا الذى قدم عرضا لشراء تويتر مقابل نحو 44 مليار دولار، ثم تراجع عن الصفقة بدعوى أن الشركة لم تقدم له البيانات الدقيقة بشأن الحسابات الوهمية والمزيفة.

وقالت الهيئة فى الخطاب الموجه إلى أجراوال، "نستأذنكم فى الكشف عن المنهج المستخدم في حساب هذه الأرقام، وإبراز التقييمات والافتراضات التي استخدمتها الإدارة" في إشارة إلى الافتراضات التي ضمنتها تويتر في تقريرها السنوي المقدم إلى الهيئة، بحسب الخطاب الذي تم الكشف عنه أول أمس الأربعاء. وقال محامو الشركة لهيئة سوق المال يوم 22 يونيو الماضي إن الشركة "أفصحت بالطريقة المناسبة المنهج الذي تستخدمه".