شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Watch 8: كل ما نعرفه حتى الآن عن ساعات أبل الذكية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلي كل ما تحتاج لمعرفته حول إصدار Apple Watch Series 8
ستأتي Apple Watch Series 8 بشاشة مسطحة جديدة
يشاع أن إصدار "Pro" من Apple Watch Series 8 سيحتوي على تصميم محدث، وتزعم الشائعات أن Watch Series 8 Pro ستأتي بشاشة حافة مسطحة، ومع ذلك ، فقد سلط ShrimpApplePro الضوء مؤخرًا على أن الشاشة ذات الحواف المسطحة تهدف في الواقع إلى Watch Series 8 العادية وليس إصدار Pro، ومن المتوقع أيضًا أن تتميز النسخة الاحترافية بتصميم متين حيث أنها ستستهدف الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية.تقدم Apple Watch Series 8 شاشة أكبر
من المتوقع أيضًا أن تأتي تشكيلة Apple Watch Series 8 بحجم شاشة أكبر، وادعى المحلل روس يونغ أن أحد الطرز سيقدم شاشة أكبر بحجم 1.99 بوصة، وعلى الورق ، يكون أكبر من شاشة 1.90 بوصة لمتغير 45 ملم من Watch Series 7.
لكن يشك مارك غورمان في أن أكبر شاشة عرض ستكون جزءًا من إصدار "Pro" وليس النسخة العادية.
من المرجح أن يتم تشغيل الجيل التالي من Apple Watch بواسطة شريحة Apple S8 والتي وفقًا للتقارير ، ستتميز بأداء مشابه إلى حد ما لشريحة S7 من الجيل السابق، وأيضًا ، لن تكون هناك تحسينات كبيرة هنا مقارنة بشريحة S7.
من بين جميع الميزات الأخرى المتعلقة بالصحة ، سيكون أكبر تغيير قد نراه مع هاتين الساعتين الذكيتين القادمتين هو إضافة مستشعر درجة حرارة جديد. سيسمح مستشعر درجة الحرارة للمستخدمين بقياس درجة حرارة الجسم، ويمكن للساعة أيضًا إخطار المستخدمين في حالة ارتفاع درجة حرارة أجسامهم عن المعتاد.
هناك العديد من التقارير التي تفيد بأن أبل كانت تعمل على اثنين من الميزات الجديدة المتعلقة بالصحة لنماذج Apple Watch القادمة، ومع ذلك، مع Watch Series 8، قد لا نرى الكثير من الميزات الصحية الجديدة، وبدلاً من ذلك ، سيكون نظام watchOS 9 هو الذي سيجلب ميزات محسّنة إلى Apple Watch.