شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Watch 8: كل ما نعرفه حتى الآن عن ساعات أبل الذكية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة آبل ميعاد أكبر حدث لها هذا العام حيث ستطلق الشركة أجهزة الجيل التالي بما في ذلك سلسلة iPhone 14، وإلى جانب ذلك ، من المتوقع أيضًا أن تعلن الشركة عن الجيل التالي من تشكيلة Apple Watch Series 8 والتي ستشمل كما ورد ثلاثة إصدارات هم - Watch Series 8 و Watch SE الجديدة وWatch Series 8 Pro، ومن المرجح أن يقدم الإصدار Pro تصميمًا وميزات متميزة.



وفيما يلي كل ما تحتاج لمعرفته حول إصدار Apple Watch Series 8 وفيما يلي كل ما تحتاج لمعرفته حول إصدار Apple Watch Series 8 ستأتي Apple Watch Series 8 بشاشة مسطحة جديدة يشاع أن إصدار "Pro" من Apple Watch Series 8 سيحتوي على تصميم محدث، وتزعم الشائعات أن Watch Series 8 Pro ستأتي بشاشة حافة مسطحة، ومع ذلك ، فقد سلط ShrimpApplePro الضوء مؤخرًا على أن الشاشة ذات الحواف المسطحة تهدف في الواقع إلى Watch Series 8 العادية وليس إصدار Pro، ومن المتوقع أيضًا أن تتميز النسخة الاحترافية بتصميم متين حيث أنها ستستهدف الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية. تقدم Apple Watch Series 8 شاشة أكبر تقدم Apple Watch Series 8 شاشة أكبر من المتوقع أيضًا أن تأتي تشكيلة Apple Watch Series 8 بحجم شاشة أكبر، وادعى المحلل روس يونغ أن أحد الطرز سيقدم شاشة أكبر بحجم 1.99 بوصة، وعلى الورق ، يكون أكبر من شاشة 1.90 بوصة لمتغير 45 ملم من Watch Series 7.

لكن يشك مارك غورمان في أن أكبر شاشة عرض ستكون جزءًا من إصدار "Pro" وليس النسخة العادية.

سلسلة Watch Series 8 تصل مع شريحة S8 من المرجح أن يتم تشغيل الجيل التالي من Apple Watch بواسطة شريحة Apple S8 والتي وفقًا للتقارير ، ستتميز بأداء مشابه إلى حد ما لشريحة S7 من الجيل السابق، وأيضًا ، لن تكون هناك تحسينات كبيرة هنا مقارنة بشريحة S7.

مستشعر درجة الحرارة الجديد من بين جميع الميزات الأخرى المتعلقة بالصحة ، سيكون أكبر تغيير قد نراه مع هاتين الساعتين الذكيتين القادمتين هو إضافة مستشعر درجة حرارة جديد. سيسمح مستشعر درجة الحرارة للمستخدمين بقياس درجة حرارة الجسم، ويمكن للساعة أيضًا إخطار المستخدمين في حالة ارتفاع درجة حرارة أجسامهم عن المعتاد.