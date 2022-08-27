شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوينج تستهدف بدايات 2023 لإطلاق أول مهمة لرحلات ستارلاينر تحمل رواد فضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئولون في شركة بوينج وناسا إن شركة بوينج تستهدف فبراير 2023 لنقل أول رحلة لها من Starliner مع رواد فضاء على متنها إلى محطة الفضاء الدولية ، حيث تقترب شركة الطيران من المرحلة الأخيرة من جدول زمني للتطوير باهظ التكلفة والذي تأخر كثيرًا.

وستأتي أول رحلة مأهولة لـ Starliner بعد ما يقرب من عام من تحليق المركبة الفضائية إلى المحطة الفضائية والعودة بدون أي بشر في مارس ، لتكمل مهمة توضيحية مهمة لناسا في محاولتها الثانية بعد فشل البرامج في قطع رحلة تجريبية مماثلة في عام 2019.

وتتوقع بوينج وناسا أن تطير المهمة المأهولة بعد أن يصحح المهندسون المشكلات التي واجهوها خلال الرحلة التجريبية لستارلاينر في مارس، بما في ذلك بعض حالات فشل الدافع على متن المركبة أثناء صعود المركبة الفضائية إلى المدار والتي نسبها رئيس شركة ستارلاينر ، مارك نابي ، إلى الحطام.

وقال ستيف ستيتش ، رئيس برنامج ناسا الذي يشرف على تطوير شركة ستارلاينر ، للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع بوينج: "نستهدف حاليًا موعد إطلاق في فبراير 2023".

وقال نابي إنه من المتوقع أن تتكامل كبسولة ستارلاينر المأهولة مع صاروخ أطلس 5 في نوفمبر ، بمجرد موافقة ناسا على إصلاحات بوينج لقضايا الدفع. تم بناء مركبة الإطلاق Atlas 5 بواسطة مشروع مشترك بين Boeing و Lockheed Martin.

وستكون المهمة التي تستغرق ثمانية أيام ، والتي ستنقل رواد فضاء ناسا باري ويلمور وسونيتا ويليامز إلى المحطة والعودة منها، بمثابة المهمة الاختبارية النهائية قبل أن تتمكن ناسا من اعتماد ستارلاينر لمهمات رواد الفضاء الروتينية.

وبمجرد اعتمادها ، ستصبح الكبسولة الخيار الثاني لوكالة ناسا لنقل رواد الفضاء من وإلى المحطة ، لتنضم إلى مركبة الفضاء Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX ، والتي تم اعتمادها في عام 2020، وتخضع بوينج لعقد قيمته 4.5 مليار دولار بسعر ثابت من وكالة ناسا لتطوير Starliner وست بعثات روتينية بعد اعتماد المركبة الفضائية.

وقالت الشركة في يوليو إن التغييرات في جدول الإطلاق والإصلاحات الهندسية الناتجة عن مهمة اختبار Starliner في مارس كلفت بوينج 93 مليون دولار ، مما رفع إجمالي رسوم شركة Boeing المتعلقة بـ Starliner إلى 688 مليون دولار منذ فشل اختبار المركبة الفضائية لعام 2019.