شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تؤكد: لن نفرع أسعار وحدات الألعاب Xbox Series X | S والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Sony مؤخرًا عن رفع الأسعار على أحدث جيل من وحدة التحكم في الألعاب - PlayStation 5، وقد أدى ذلك إلى تخوف عشاق Xbox من أن مايكروسوفت ستحذو حذوها وتزيد سعر وحدات تحكم الألعاب Xbox Series X و Series S.

فيما أفاد Windows Central أن الشركة أصدرت بيانًا لهم يؤكد أن الشركة لا تخطط لزيادة أسعار أجهزة الألعاب الخاصة بهم في أي وقت قريب، وسيظل سعر وحدة التحكم كما كان من قبل.

وجاء في البيان: "نحن نقيّم أعمالنا باستمرار لنقدم لمشجعينا خيارات ألعاب رائعة، يظل سعر التجزئة المقترح لـ Xbox Series S عند 299 دولارًا (250 جنيهًا إسترلينيًا ، 300 يورو) ، بينما يبلغ سعر Xbox Series X 499 دولارًا (450 جنيهًا إسترلينيًا ، 500 يورو) ".

ولا يضمن البيان عدم قيام الشركة بزيادة سعر وحدات التحكم في المستقبل، ولكن ، هذا بالتأكيد يبعث على الارتياح لعشاق Xbox أن الشركة لن تزيد سعر أحدث جيل من وحدات التحكم في الألعاب في أي منطقة حتى الآن.

وتعد Sony بالفعل رائدة في سوق أجهزة الألعاب وقد سجلت مبيعات أفضل بكثير مقارنة بوحدات تحكم الألعاب Xbox Series X و Series S من مايكروسوفت. ومع ذلك ، فإن الخطوة التي اتخذتها مايكروسوفت للتو باتخاذ قرار بعدم زيادة الأسعار قد تساعد الشركة في تسجيل المزيد من أرقام المبيعات.