شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكبيرج يؤكد: Meta Quest Pro ستصل فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد العديد من الشائعات والتسريبات، أكد الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج أن سماعة الرأس Quest القادمة ستأتي في أكتوبر المقبل.

وفي أحدث حلقة بودكاست جو روجان، كشف زوكربيرج أن سماعة Meta الجديدة من Quest ستظهر لأول مرة في أكتوبر ، على الأرجح خلال حدث Connect السنوي للشركة، ووفقا للتوقعات، فإن سماعة الرأس التي يتحدث عنها زوكربيرج ليست سوى "Project Cambria" المثير للإعجاب، والذي قد يتم تقديمها باسم Quest Pro.

وفي الشهر الماضي، ذكرت بلومبرج أن سماعة الرأس التالية ستطلق عليها Quest Pro ، بناءً على المنشورات التي تبحث في تطبيق Oculus لأجهزة iPhone، وفي بداية بودكاست روجان، قال زوكربيرج، "بالنسبة للجهاز التالي الذي سيصدر في أكتوبر، هناك بعض الميزات الكبيرة".

أما بعض الميزات الرئيسية لسماعات الواقع المختلط القادمة من Meta ستكون أيضًا مستشعرات داخلية عالية الدقة لتتبع العين والشاشة الملونة والواقع المعزز بالمرور قد تكون أيضًا إحدى ميزاتها، ويُشاع أن سماعة الرأس ستكون أصغر حجمًا من Quest 2.



وستستند سماعة الواقع المختلط على منصة Meta's Presence Platform، وإذا تم تصديق الشائعات ، فقد تكلف Quest Pro حوالي 800 دولار.