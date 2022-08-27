شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة أول ألمانى فى الفضاء.. تفاصيل الرحلة وكواليس اختياره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح رائد الفضاء والطيار سيجموند يان أول ألماني يطير في الفضاء في 26 أغسطس 1978، وكان يان طيارًا متمرسًا في سلاح الجو الألماني الشرقي ودرس في أكاديمية جاجارين للقوات الجوية في الاتحاد السوفيتي في الستينيات.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإنه في عام 1976، تم اختياره هو وطيار ألماني آخر لبرنامج Interkosmos، الذي صُمم لمساعدة حلفاء الاتحاد السوفيتي في مهام فضائية.

وانضم يان إلى ثلاثة رواد فضاء سوفياتيين في مهمة سويوز 31 إلى محطة ساليوت 6 الفضائية، حيث التقط صوراً للأرض باستخدام كاميرا جديدة متعددة الأطياف.

كما أجرى تجارب في علم الأحياء والفيزياء وعلوم المواد، وبعد حوالى 8 أيام في الفضاء، عاد بأمان إلى الأرض.