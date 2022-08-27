شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يجعل من الصعب على المراهقين الوصول إلى المحتوى الحساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العام الماضي أعلن رئيس إنستجرام آدم موسيري عن تغييرات في كيفية اقتراح المحتوى للمراهقين قبل أيام من الظهور أمام مجلس الشيوخ الأمريكي حول تأثير التطبيقات على المستخدمين المراهقين، والآن، يعمل التطبيق على تشديد توصية المحتوى الافتراضية للمراهقين، وتحديد تجربة "أقل" افتراضيًا للمستخدمين المراهقين الجدد الذين يشتركون في التطبيق.

ويحتوي إنستجرام حاليًا على خيارين حساسين للتحكم في المحتوى، "قياسي" و "أقل"، فإذا حددوا الخيار "قياسي" ، فسيتم عرض بعض المحتوى الحساس للمستخدمين، بينما يعرض "أقل" القليل من المحتوى الحساس أو عدمه أثناء تصفح التطبيق.

وسيقوم المستخدمون المراهقون الجدد الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بالتسجيل في انستجرام افتراضيًا بإعداد المحتوى الأكثر تقييدًا في التطبيق ، أي "أقل"، وفي الوقت نفسه ، سيتم إخطار المستخدمين المراهقين الحاليين للتبديل إلى إعداد "أقل" إذا لم يفعلوا ذلك بالفعل، كما يوجد خيار "المزيد" ، ولكن هذا يقتصر فقط على المستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

سيتم طرح التغييرات على التطبيق في جميع أنحاء العالم، ويختبر انستجرام أيضًا موجهًا جديدًا يحث المستخدمين المراهقين على مراجعة إعدادات الخصوصية والأمان الخاصة بهم، وقريبًا ، قد يعرض التطبيق المراهقين لمراجعة إعدادات الخصوصية والأمان لديهم، ويوضح لهم جميعًا من يمكنه إعادة مشاركة المحتوى الخاص بهم ، وإرسال رسائل إليهم ، والمحتوى الذي يمكنهم رؤيته وتحسين إدارة وقتهم.

وفي وقت سابق من هذا العام، في مارس ، قدم التطبيق أول مجموعة من أدوات الرقابة الأبوية ، مما يسمح للآباء بمراقبة حساب أطفالهم على انستجرام، ويمكن للمراهق تمكين ميزة الإشراف على حسابه ، أو يمكن للوالدين أن يطلبوا من أطفالهم السماح لهم بالإشراف على الحساب.

وتتيح هذه الميزة للآباء أو الأوصياء الاحتفاظ بعلامة تبويب حول مقدار الوقت الذي يقضيه المراهقون في التطبيق أو وضع حدود، وعلاوة على ذلك، يمكن للوالدين أيضًا رؤية الأشخاص الذين يتابعونهم ويتابعونهم ، بالإضافة إلى تلقي إشعار كلما أبلغ طفلهم عن شخص ما على التطبيق.