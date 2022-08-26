شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تعلن عن موعد رحلة رائدتها الفضائية على متن مركبة Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن الموعد الذي ستحلق فيه رائدة الفضاء التابعة لها، آنا كيكينا، إلى المحطة الفضائية على متن مركبة Crew Dragon، وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "المرأة الوحيدة في صفوف رواد الفضاء الروس العاملين حاليا، آنا كيكينا، ستنتقل إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة Crew Dragon الأمريكية في الثالث من أكتوبر المقبل".

ووفقًا لما ذكره موقع "RT"، أضاف البيان "حددت وكالة ناسا وشركة سبيس إكس الثالث من أكتوبر موعدا لإطلاق رحلة Crew Dragon، وفي هذا التاريخ، وتمام الساعة 19:45 بتوقيت موسكو من المفترض أن تطلق المركبة نحو المحطة، ومن المحتمل أن يتغير هذا الموعد وتتم إعادة جدولة الرحلة في وقت لاحق".

ووفقا لـ"روس كوسموس" سيرافق كيكينا في رحلتها إلى المحطة رائدا وكالة ناسا، نيكول مان وجون كاسادا، ورائد وكالة الفضاء اليابانية، كويتشي واكاتا.

وكانت "روس كوسموس" قد أعلنت في 15 يوليو الفائت عن توقيع اتفاقية مع وكالة ناسا بشأن الرحلات الفضائية المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية، وبدوره ذكر قائد فريق رواد الفضاء الروس، أوليج كونونينكو، أن بنود الاتفاقية تتضمن إرسال 3 رحلات على متنها رواد روس إلى المحطة باستخدام مركبات Crew Dragon الأمريكية.