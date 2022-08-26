شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه حظر كاليفورنيا على بيع سيارات الغاز الجديدة والتحول للطاقة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صوت عدد من المشرعين في كاليفورنيا على سياسة من شأنها أن تحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول عام 2035، وعلى الرغم من أن هذا جهد لمكافحة تغير المناخ، فإن الخطة تعني أن المستهلكين سيضطرون إلى إنفاق حوالي 20 ألف دولار إضافية لشراء سيارة كهربائية جديدة، ولكن المبلغ قد يكون صعب بالنسبة لأكثر من نصف سكان الولاية من ذوي الدخل المتوسط إلى المنخفض.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ارتفع متوسط سعر السيارة الكهربائية الجديدة في الولايات المتحدة مؤخرًا إلى 66000 دولار، بزيادة أكثر من 13% على أساس سنوي، مقارنة بـ 43338 دولارًا للسيارة التي تعمل بالبترول، فإن تكلفة المركبات الكهربائية أعلى بكثير من متوسط الصناعة وأكثر توافقًا مع أسعار الرفاهية مقابل الأسعار السائدة.

كما لا تزال الولاية تفتقر إلى محطات الشحن، لديها 73000 وستحتاج إلى 1.2 مليون بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير صادر عن لجنة الطاقة في كاليفورنيا (CEC).

وأعلن الحاكم جافين نيوسوم لأول مرة عن خطط لفرض حظر في عام 2020 كوسيلة لتقليل كمية التلوث الناجم عن الضباب الدخاني في الهواء، مما سيؤدي إلى تحسين جودة الهواء في الولاية وهو الأسوأ في الولايات المتحدة.

وتمثل المركبات التي تعمل بالغاز والديزل ما يقرب من 36% من غازات الاحتباس الحراري في كاليفورنيا، مما يجعلها ثاني أكثر انبعاثات في الولايات المتحدة بعد تكساس.