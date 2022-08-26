شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتعاون مع T-Mobile لتوصيل شبكة الموبايل بالأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الاتصالات اللاسلكية الأمريكية T-Mobile US، عن استخدام الأقمار الصناعية Starlink التابعة لشركة SpaceX المملوكة لإيلون ماسك لتزويد مستخدمي الهواتف المحمولة بالوصول إلى الشبكة في أجزاء من الولايات المتحدة ، حسبما أعلنت الشركتان أمس الخميس، مع الخطوط العريضة لخطط توصيل هواتف المستخدمين المحمولة مباشرة بالأقمار الصناعية في المدار.

وقال ماسك إن الخطط الجديدة، التي ستكون موجودة جنبًا إلى جنب مع الخدمات الخلوية الحالية لـ T-mobile ، ستلغي الحاجة إلى الأبراج الخلوية وتقدم خدمة لإرسال النصوص والصور حيث لا توجد تغطية خلوية حاليًا، وهي مفتاح لحالات الطوارئ في المناطق النائية.

وستستخدم أقمار Starlink الصناعية طيف النطاق المتوسط ​​من T-Mobile لإنشاء شبكة جديدة، وستكون معظم الهواتف التي يستخدمها عملاء الشركة متوافقة مع الخدمة الجديدة ، والتي ستبدأ بخدمات الرسائل النصية في مرحلة تجريبية تبدأ بحلول نهاية العام المقبل.

وأطلقت شركة سبيس إكس ما يقرب من 3000 من الأقمار الصناعية ستارلينك التي تدور في مدار منخفض حول الأرض منذ عام 2019، لتتفوق بسهولة على منافسيها OneWeb و Amazon Project Kuiper.

وقال ماسك إن أقمار ستارلينك من الجيل التالي من سبيس إكس ، والتي تم التخطيط لإطلاق أولها على صاروخ ستارشيب من الجيل التالي من سبيس إكس كلما تم تطويره بالكامل ، سيكون لها هوائيات أكبر تسمح بالاتصال مباشرة بالهواتف المحمولة على شبكة تي موبايل.

وقال: "نحن نبني هوائيًا خاصًا ... إنه في الواقع هوائي كبير جدًا ومتقدم للغاية"، "الشيء المهم هو أنك لن تحتاج إلى هاتف جديد. الهاتف الذي لديك حاليًا سيعمل"، وفي الوقت نفسه ، فإن شركات الاتصالات الأمريكية في سباق لبناء الجزء المتوسط ​​من شبكات 5G الخاصة بها للحاق بـ T-Mobile ، التي حصلت على 2.5 جيجا هرتز من الطيف المتوسط ​​النطاق بفضل شراء شركة Sprint المنافسة.

أثبت النطاق المتوسط ​​أو C-Band أنه مثالي لشبكة 5G ، لأنه يوفر توازنًا جيدًا في السعة والتغطية، وقالت شركة الإتصالات إنها تهدف إلى متابعة تغطية الصوت والبيانات بعد المرحلة التجريبية لخدمات الرسائل النصية، وتقوم شركة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية AST SpaceMobile Inc أيضًا ببناء شبكة خلوية عالمية ذات نطاق عريض في الفضاء والتي ستعمل مع الأجهزة المحمولة دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.