طريقة معرفة باسورد الواي فاي المتصل به جهازك (ويندوز11 واندرويد)

فكرة معرفة باسورد الواي فاي المتصل به جهازك ليست فكرة جديدة ولا أريد ان اضعها كمشكلة تريد ان تحلها، انت لن تحتاج الى هذا الأمر الا اذا كنت تريد توصيل أجهزة جديدة بشبكة الواي فاي الخاصة بك لكنك لا تتذكر كلمة المرور الخاصة بك، في أي حال الأجهزة تتذكر كلمات المرور أعني فهي محفوظة عليها، وفي هذا المقال سنعرض لك كيف تستخرج كلمة المرور من جهازك الشخصي سواء نتحدث عن جهاز كمبيوتر او هاتف محمول، فتابع معنا حول كيفية معرفة باسورد الواي فاي الخاصة بك.

معرفة باسورد الواي فاي على هواتف اندرويد (تحتاج Android 10 فأحدث)

افتح اعدادات الهاتف

اختر اعدادات الشبكات Connections

اختر الواي فاي

يجب ان تكون متصلًا بالشبكة لمعرفة رقم السر الخاص بها

اضغط على علامة الترس بجانب اسم الشبكة

اضغط على زر QR Code او Share (على حسب الواجهة التي تستعملها)

سيظهر لك رمز QR يحمل باسورد الواي فاي (في بعض الأجهزة يُعرض باسورد الشبكة اسفل الرمز)

قم بمسح الرمز وستظهر معلومات الشبكة

معرفة باسورد الواي فاي المتصل على ويندوز

افتح قائمة Start ابحث عن Network status واضغط enter

اضغط على اسم شبكة الواي فاي التي تتصل بها

اختر Wireless properties

اختر تبويب Security

قم بتفعيل اختيار Show characters

ستظهر لك كلمة مرور الشبكة التي تتصل بها

معرفة باسورد شبكة الواي فاي المحفوظة على ويندوز

الأمور أكثر تعقيدًا بين شبكة واي فاي انت متصل بها وشبكة واي فاي محفوظة لديك، لتخرج باسورد شبكة محفوظة على جهازك من الأفضل عليك ان تستعين بتطبيقات خارجية، أحد التطبيقات الموثوقة في هذا الأمر هو تطبيق يُسمى Magical JellyBean Wifi password Revealer والذي سيعرض كل شبكات الواي فاي المُسجلة لديك ويعرض كلمة مرور كل شبكة بدون مشاكل.

عن طريق CMD

افتح قائمة Start واكتب command prompt واختر Run as administrator

قم بكتابة الأمر netsh wlan show profile

سيعرض لك التطبيق كل الشبكات المحفوظة على الجهاز

انتقي الشبكة التي تريد ان تعرض اسمها

اكتب الأمر netsh wlan show profile Network key=clear استبدل كلمة network باسم الشبكة



ابحث عن key content وسيظهر لك باسورد الواي فاي الخاص بهذه الشبكة